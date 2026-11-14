En libertad dos hombres tras ser detenidos en Valladolid por hurto de productos valorados en más de 800 euros

Archivo - Sucesos.-Detenido en Valladolid por simular cargos fraudulentos en su cuenta por 747 euros y un préstamo por 17.500 - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a dos hombres como presuntos autores de un delito de hurto tras ser interceptados en un vehículo con productos de procedencia injustificada, valorados en 834 euros.

Los hechos tuvieron lugar en un barrio de la ciudad cuando agentes que realizaban labores de prevención de la delincuencia identificaron a un hombre cuya actitud nerviosa y huidiza llamó su atención.

Durante las comprobaciones al varón, observaron que llevaba una tarjeta bancaria a nombre de otra persona, lo que motivó nuevas gestiones policiales, según han informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

El individuo manifestó que había llegado a Valladolid acompañado de un amigo en un turismo, explicaciones ofrecidas por el sospechoso que no permitieron aclarar las circunstancias de su desplazamiento ni la procedencia de la tarjeta bancaria.

Por ello, los agentes solicitaron la colaboración de otros indicativos de la Policía Nacional que se encontraban de servicio para localizar el vehículo en el que, según manifestó el hombre, viajaba junto a su acompañante.

Uno de los indicativos localizó el turismo y, tras interceptarlo, los agentes identificaron al conductor y realizaron una inspección ocular en la que localizaron en los asientos traseros y el maletero prendas de vestir, herramientas, aparatos electrónicos, alimentos y, entre ellos, una pieza de jamón ibérico con su etiqueta comercial que marcaba un valor de 309,21 euros.

Ante la pregunta por su procedencia, ninguno de los hombres pudo justificar su adquisición ni aportar justificantes de compra, mientras el conductor manifestó desconocer el origen de los productos y aseguró que se había limitado a conducir el vehículo.

Las gestiones posteriores permitieron confirmar que los artículos procedían de distintos establecimientos comerciales.

Ante los indicios existentes de que ambos individuos podrían haber actuado conjuntamente para sustraer los efectos, los agentes procedieron a la detención de los dos varones como presuntos autores de un delito de hurto y los trasladaron a dependencias policiales, donde se completaron las diligencias y se gestionó la devolución de todos los productos a sus legítimos propietarios.

Finalmente, los detenidos y el atestado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su puesta en libertad.