En libertad dos multirreincidentes en Valladolid tra robar en un supermercado y romper un dedo al vigilante

VALLADOLID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos varones con múltiples antecedentes se encuentran en libertad y con la obligación de comparecer ante la justicia cuando sean requeridos después de robar varios productos en un supermercado de Valladolid y romper un dedo al vigilante de seguridad que trató de retenerlos.

Los hechos, según informa la Comisaría Provincial, sucedieron el pasado miércoles por la mañana cuando una empleada del comercio vio a dos hombres escondiendo productos entre sus ropas. La dependiente puso sobre aviso a un vigilante de seguridad del establecimiento, que dio el alto a los dos hombres cuando salían del local y pidió que mostrasen los productos que se llevaban sin abonar.

Los dos hombres enseñaron varios artículos pero el trabajador, que sospechaba que ambos llevaban más productos escondidos entre sus ropas, les manifestó que iba a llamar a una dotación de Policía Nacional para que fueran cacheados. Los dos hombres iniciaron un forcejeo con el vigilante de seguridad para zafarse y abandonar el comercio antes de que viniesen los agentes, dándose a la fuga.

Al lugar acudió un radio patrulla de la Policía Nacional con dos agentes uniformados, del Grupo de Atención al Ciudadano, quienes se entrevistaron con el vigilante. Este les facilitó una descripción física de los dos varones, y manifestó a los agentes que se iba a ser asistido de un fuerte dolor que tenía en la mano izquierda, a consecuencia del forcejeo con los dos individuos.

Con la descripción física de los dos hombres compartida a través de la malla policial de transmisiones, una pareja de agentes de la Policía Nacional a bordo de motocicletas rotuladas, localizó a los dos presuntos autores en las inmediaciones y procedió a identificarlos.

Uno de los dos hombres reconoció haber intentado hurtar productos en el supermercado. Ambos varones fueron trasladados a efectos de identificación a dependencias policiales por carecer de documentación.

Una vez allí, los agentes fueron informados que el vigilante de seguridad del local presentaba una fractura en un dedo de la mano izquierda y que iba a interponer la correspondiente denuncia, por lo que los policías procedieron a la detención de los dos varones como presuntos autores de un delito de lesiones graves.

Se da la circunstancia de que ambos hombres son conocidos de las dotaciones policiales por ser delincuentes habituales, constándole a uno de ellos 23 detenciones y al otro individuo siete antecedentes.

Los dos detenidos han sido puestos en libertad tras remitir a la autoridad judicial competente el atestado policial y con la obligación de comparecer ante la justicia cuando sean requeridos para ello.