En libertad dos varones tras romper los retrovisores de siete vehículos en Arca Real y calle Hornija

Uno de los vehículos dañados. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos varones se encuentran en libertad con cargos después de ser detenidos la madrugada del pasado 21 de abril por romper los retrovisores de siete vehículos que estaban estacionados en Arca Real y la calle Hornija de Valladolid.

Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la madrugada, cuando la Sala CIMACC 091 envió a un indicativo policial tras recibir un aviso que alertaba de que tres personas estaban rompiendo retrovisores de vehículos estacionados en la zona.

Mientras los agentes se dirigían al lugar, ya en la propia calle Arca Real, escucharon un fuerte golpe. Detuvieron el vehículo policial y, tras bajarse de él, localizaron a tres varones ocultos detrás de una furgoneta que presentaba el espejo retrovisor derecho fracturado.

Los agentes se entrevistaron con la persona que había avisado a la Policía Nacional, quien manifestó haber escuchado varios golpes y, al asomarse a la ventana, observó a dos individuos caminando por la acera, junto con un tercero, y propinando patadas a los retrovisores de los vehículos estacionados, fracturándolos a su paso. Otro testigo aportó una descripción coincidente con la de los tres varones interceptados por la patrulla.

En la inspección de la zona, los actuantes localizaron dos vehículos dañados en la calle Hornija, en su confluencia con Arca Real, y otros cuatro automóviles afectados en la propia calle Arca Real, todos ellos con los espejos retrovisores fracturados.

Ante las evidencias y las manifestaciones de los testigos, los agentes procedieron a la detención de dos de los varones, quienes reconocieron la autoría de los hechos. Ambos fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional para la instrucción de las diligencias oportunas.

Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, los detenidos quedaron en libertad.