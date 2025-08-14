En libertad dos vecinos de Cabezón (Valladolid) acusados de robos y hurtos en explotaciones agrarias

Agente de la Guardia Civil inspecciona una explotación afectada por los robos. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos varones se encuentran en libertad con cargos después de que fueran detenidos por agentes de la Guardia Civil como presuntos autores de diversos delitos contra el patrimonio en explotaciones agrícolas de la zona.

A los detenidos se les atribuye la autoría de cuatro robos con fuerza y siete hurtos agravados, cometidos entre mayo y julio del presente año, informa el Instituto Armado a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La investigación se inició tras la denuncia de la sustracción de cruces de riego en una finca del municipio. Tras inspecciones en centros de reciclaje, los agentes de la Guardia Civil, localizaron parte del material robado, marcado por su propietario para facilitar su identificación. Este hallazgo permitió abrir una línea de investigación que condujo a los presuntos autores, ya conocidos por sus antecedentes en delitos similares.

El 'modus operandi' del grupo consistía en actuar durante la noche, aprovechando su conocimiento del terreno para evitar ser detectados. Sustraían materiales como gasóleo, baterías, cable de cobre y componentes de riego, que posteriormente escondían durante semanas antes de venderlos en chatarrerías. Esta estrategia dificultaba la recuperación de los efectos y la identificación de los autores.

Durante la operación, se recuperaron efectos valorados en unos 3.200 euros, que fueron devueltos a sus legítimos propietarios. Los detenidos quedaron en libertad tras prestar declaración ante la autoridad judicial.

La Guardia Civil destaca que este tipo de delitos genera un grave perjuicio económico y operativo para los agricultores, afectando directamente a la producción y seguridad de las explotaciones rurales. La investigación continúa abierta para esclarecer otros posibles hechos relacionados.