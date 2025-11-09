En libertad tras empujar a una mujer y agredir con un botellín de cerveza a un hombre en Valladolid

Una detenida en Valladolid tras presuntamente propinar un golpe con un botellín de cerveza a otro hombre y agredir a otra mujer - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a una mujer por un delito de lesiones tras agredir a un hombre con un botellín de cerveza y empujar a una mujer en plena calle.

Los hechos se produjeron en la madrugada del sábado 8 de noviembre, cuando la presunta autora, una mujer a la que las victimas no conocían, golpeó con un botellín de cerveza a un hombre en la cabeza, al grito de "tú me has robado el bolso".

Tras esta agresión, la mujer se volteó y empujó a otra que se encontraba paseando a un perro y que cayó al suelo propinándose un fuerte golpe en el cráneo, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

La agresora abandonó el lugar, al que posteriormente acudieron agentes de la Policía Nacional, quienes iniciaron una investigación y recabaron testimonios de los testigos, mientras los heridos fueron trasladado al Hospital Río Hortega, donde al varón se le pusieron cinco grapas en una herida en la cabeza y la mujer fue atendida de lesiones leves.

Además, los agentes fueron informados por la sala CIMACC 091 y por testigos de los hechos, que horas antes la presunta autora de las agresiones había sido identificada por una dotación de Policía Municipal tras protagonizar una fuerte discusión en ese mismo establecimiento con una camarera.

De este modo, los policías nacionales realizaron diferentes gestiones tanto de investigación como con Policía Municipal, y lograron localizar a la mujer, quien fue detenida como presunta autora de un delito de lesiones.

Finalmente, la mujer fue trasladada a dependencias policiales donde estuvo bajo custodia hasta ser puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.