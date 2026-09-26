En libertad un hombre con 19 antecedentes tras robar de un tirón dos cadenas de oro de 3.500 euros en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido por robar y amenazar a un hombre con un punzón en la playa de las Moreras de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre con 19 antecedentes policiales previos como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras arrebatar mediante un fuerte tirón dos cadenas de oro valoradas en unos 3.500 euros a un ciudadano y agredirle posteriormente.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León en un comunicado, los hechos ocurrieron a última hora de la tarde del pasado 21 de septiembre, sobre las 20.45 horas.

La Sala del 091 alertó a una patrulla en servicio de prevención tras recibir un aviso por una posible pelea en una plaza del barrio de Las Delicias. A su llegada, los agentes fueron requeridos por un hombre que presentaba heridas y laceraciones en el cuello.

La víctima relató que, mientras se encontraba sentada en unos bancos de la zona, un individuo se le aproximó y le arrancó de un tirón las dos joyas de oro que llevaba puestas.

Acto seguido, el agresor le propinó un puñetazo en e intento de arrebatarle también el teléfono móvil. Con las indicaciones proporcionadas por la víctima y la posterior confirmación de varios testigos presenciales en la zona, los agentes desplegaron una búsqueda por las inmediaciones y localizaron al sospechoso en una calle próxima.

El individuo fue arrestado de inmediato y trasladado a dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias.

Una vez finalizado el atestado, el arrestado pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.