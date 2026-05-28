En Libertad Un Hombre Tras Incendiar Cinco Vehículos Después De Discutir Con Su Expareja En Ponferrada (León) - POLICÍA NACIONAL

Entre los vehículos afectados se encontraban dos propiedad de la expareja del detenido y de la actual pareja de esta

PONFERRADA (LEÓN), 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años ha quedado en libertad tras haber sido detenido como presunto autor de un delito de violencia de género y daños tras el incendio intencionado de cinco vehículos después de una discusiín con su expareja en Ponferrada (León).

Los hecho tuvieron lugar en la madrugada del pasado 26 de mayo en el barrio de Flores del Sil, después de que el detenido acudiera al domicilio de su expareja sentimental, donde ambos mantuvieron una discusión.

Posteriormente, el varón habría provocado de manera intencionada el incendio de varios turismos estacionados en las inmediaciones, causando importantes daños materiales, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Entre los vehículos afectados se encontraban dos propiedad de la expareja del detenido y de la actual pareja de esta.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial y de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Las pesquisas y las declaraciones de varios testigos permitieron situar a un individuo con características coincidentes con las del detenido merodeando por la zona poco antes de producirse los incendios.

Los agentes pudieron determinar además que esa persona era la expareja de una mujer con la que había mantenido una discusión horas antes en el portal de su vivienda.

La rápida actuación de los servicios de emergencia evitó que el fuego se propagara a otros vehículos y a viviendas próximas, siendo necesaria una importante movilización policial y de bomberos en la zona.

El detenido fue puesto a disposición judicial y posteriormente quedó en libertad y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Ponferrada acordó medidas cautelares de protección para la víctima, consistentes en la prohibición de aproximación y comunicación en un radio de 500 metros.