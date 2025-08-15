En libertad tras hurtar más de 400 euros en ropa los mismos detenidos por la sustracción de perfumes en Valladolid

VALLADOLID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido, y posteriormente puesto en libertad, a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de hurto cometido de ropa, por valor 426 euros, en un establecimiento de un centro comercial de Valladolid. Son los mismos detenidos en la última semana por el hurto de perfumes por valor de 900 euros.

Los hechos se produjeron el 9 de agosto sobre las 18.20 horas, cuando el gerente del comercio denunció en dependencias policiales la desaparición de varias prendas de vestir, valoradas en un total de 426,84 euros, tras localizar etiquetas escondidas en distintos puntos del local.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press, los presuntos autores habían retirado las etiquetas de las prendas y las ocultaban entre sus ropas.

El gerente del establecimiento facilitó a los agentes el ticket de compra que acreditaba el valor de las 16 prendas sustraídas, todas ellas pertenecientes al inventario textil del comercio.

Así, agentes de la Policía Nacional identificaron a los sospechosos y procedieron a su detención el pasado 14 de agosto. Además, ambos habían sido arrestados el día anterior por el hurto de colonias valoradas en más de 900 euros.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su puesta en libertad.