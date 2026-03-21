En libertad un joven tras golpear con un puño americano en la cara a un hombre en Valladolid

Archivo - Sucesos.- En libertad un joven tras dar un cabezazo en la cara a un policía en un local de apuestas de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha quedado en libertad tras haber sido detenido en Valladolid por agredir sorpresivamente en la cara a un hombre al que conocía con un puño americano, lo que provocó fracturas faciales a la víctima.

La detención se produjo en la mañana del pasado 19 de marzo, si bien los hechos ocurrieron el 26 de enero en la capital, cuando un joven golpeó sorpresivamente a un hombre cuando se encontraba en la calle.

El presunto autor se valió de un puño americano con el que impactó en el rostro de la víctima, abandonando inmediatamente el lugar. Al parecer agresor y víctima se conocían mutuamente.

La víctima acudió por sus propios medios a un centro de salud próximo, donde al valorar sus heridas los sanitarios decidieron trasladarlo en ambulancia al Hospital Universitario Río Hortega, donde permaneció ingresado en urgencias dos días debido al diagnóstico de fracturas faciales Le Fort II con hemosinus, una fractura piramidal que involucra al maxilar, nariz y huesos orbitales.

La víctima de la agresión manifestó en el centro de salud y en el hospital que la lesión se había producido a consecuencia de una caída, ya que tanto la familia de la víctima como la del agresor habían acordado una solución entre ellas, que implicaba que el presunto autor se marchase de Valladolid durante seis meses.

Dado que el joven no abandonó la capital, finalmente la víctima denunció los hechos en dependencias de la Policía Nacional el pasado 8 de marzo, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Cuando los investigadores del Grupo III de la Comisaría de distrito de Policía Nacional de Valladolid - Delicias tuvieron conocimiento del atestado, iniciaron las pesquisas para la localización y detención del presunto autor.

Finalmente el hombre fue detenido en Valladolid por agentes de la Policía Nacional que pasó a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito de lesiones y quedó en libertad.