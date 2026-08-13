En libertad un multirreincidente en Valladolid al que pillaron con speed en plena calle

Archivo - Suc.- Detenido en Valladolid tras arrollar a un policía fuera de servicio que le recriminó ir en sentido contrario - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón con cerca de una decena de antecedentes policiales se encuentra en libertad tras ser detenido en una zona habitual de venta de sustancias estupefacientes en Valladolid con 5,44 gramos de speed y 150 euros.

Según informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado, los hechos se produjeron el pasado martes, 11 de agosto, cuando agentes de la Policía Nacional observaron a un individuo que, al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud esquiva, intentando eludir a los actuantes.

Ante dicha conducta, los agentes procedieron a su identificación, para intervenirle 5,44 gramos de speed, cantidad que supera la destinada al consumo propio, así como 150 euros distribuidos en tres billetes de 50 euros. Por tales hechos, se procedió a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública, siendo trasladado a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado.

La sustancia intervenida fue sometida en dependencias policiales a la prueba DROGO-TEST, arrojando resultado positivo a anfetamina (speed). Según las tablas de valoración de la O.C.N.E. para el segundo semestre de 2026, los 5,44 g de speed incautados tendrían un valor estimado en el mercado ilícito de 300,29 euros.

Finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.