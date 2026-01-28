En libertad una pareja tras "comprar" las llaves de una vivienda de Pajarillos y cambiar el bombín de la puerta

Archivo - Sucesos.- Detenidos dos empresarios por contratar trabajadores "irregulares" y no darlos de alta en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer se encuentran en libertad después de que ayer por la tarde accedieran a una vivienda de Pajarillos con unas llaves "compradas" y cambiaran el bombín de la puerta.

Ambos se enfrentan a un delito de allanamiento de morada, según informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado, en el que precisan que una dotación de la Policía Nacional que prestaba servicio de uniforme en prevención de la seguridad ciudadana acudió al citado domicilio al que unas personas habían accedido al interior sin la debida autorización.

En el lugar y a la llegada de los agentes se encontraban varias personas, entre ellas - madre e hija- como perjudicadas y titulares de la vivienda, y una trabajadora de una inmobiliaria.

La trabajadora de la inmobiliaria informó a los actuantes policiales que pocas horas antes, habían realizado una visita a la casa al objeto de realizar el informe sobre el certificado energético.

La perjudicada manifestó a la Policía Nacional que una vecina la contactó por teléfono al escuchar ruidos en la puerta de la vivienda y acto seguido un familiar se personó allí comprobando como el bombín había sido cambiado y pudiendo escuchar ruidos procedentes del interior.

Los agentes en ese momento comprobaron la documentación y observaron como el cristal de la puerta de acceso a la citada vivienda estaba roto. Momentos después se entrevistaron con un varón acompañado de una mujer que accedieron a abrir la puerta de la casa.

Tanto el hombre como la mujer alegaban a los agentes actuantes haber adquirido la vivienda y comprado las llaves de la misma a un ciudadano extranjero, sin aportar más datos ni demostrar la existencia en ese momento de enseres personales en el interior de la misma.

La dotación policial personada en el lugar procedió a la detención del hombre y de la mujer como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada, para ser trasladados inmediatamente a dependencias policiales.

Posteriormente y una vez en la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Valladolid realizada la fase de documentación, los investigadores pusieron en libertad a ambos detenidos, informando de todo ello a la autoridad judicial competente.