En libertad provisional la exabadesa de Belorado y la otra religiosa tras declarar por el expolio de obras de arte

El Juzgado de Instrucción de Briviesca (Burgos) ha dejado en libertad provisional a la exabadesa del monasterio de Santa María de Bretonera (Burgos), Laura García de Biedma, y a otra exreligiosa de la misma comunidad, sor Paloma, que han prestado declaración esta mañana tras su detención, junto con la de un anticuario de León, por su presunta implicación en el expolio de antigüedades y obras de arte pertenecientes al citado cenobio.

Tras su declaración ante la jueza que instruye diligencias por el caso, ambas cismáticas han quedado en libertad provisional sin fianza, con la obligación de personarse periódicamente en sede judicial, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La detención de ambas exreligiosas, en el marco de la 'Operación MIRUM-CID', y la de un anticuario se ha producido como presuntos autores de delitos de apropiación indebida agravada relativos a bienes del monasterio de Santa María de Bretonera (Burgos).

Los agentes detectaron en el mercado especializado de antigüedades diversas obras de arte catalogadas que podían corresponder al patrimonio histórico del monasterio del referido cenobio. Ante la sospecha de que pudieran haber sido sustraídas o transmitidas sin autorización, comenzó la investigación para determinar su origen y el posible recorrido ilícito de las obras.

Fruto de esta labor, se constató la venta, a través de internet, de varias piezas históricas de Santa María de Bretorena, y en una tienda de antigüedades de Madrid, una figura de San Antonio de Padua del S. XVII, perteneciente también al monasterio burgalés, obra que han sido recuperadas por la Guardia Civil.

Por tal motivo, se efectuó la entrada y registro en los monasterios de Santa María de Bretonera de Belorado (Burgos), y de Santa Clara de Orduña (Bizkaia), interviniéndose diversas obras para su puesta a disposición judicial y que se encuentran pendientes de inventariar.

Durante del registro del monasterio vizcaíno se ha localizado un significativo número de obras de arte, pertenecientes al monasterio de Santa María de Bretonera de Belorado (Burgos), que había sido trasladado sin autorización.

Por estos hechos se ha procedido a la detención de dos exreligiosas, una de ellas la que fuera abadesa del monaserio de Las Clarisas de Belorado, presuntamente responsables de la venta, extracción y transmisión de los bienes catalogados, y la de un anticuario de la provincia de León, como presunto autor de un delito continuado de receptación, al adquirir dichas piezas sin exigir acreditación de su lícita procedencia.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos. Los detenidos y las diligencias instruidas se han remitido al Juzgado de Instrucción de Briviesca (Burgos) que dirige las actuaciones.

La investigación continúa abierta, con el objetivo de recuperar otras piezas patrimoniales que no se han localizado.