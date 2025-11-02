En libertad tras ser detenida por explotar sexualmente a cuatro mujeres migrantes en Valladolid

VALLADOLID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Policía Nacional en Valladolid han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual por retener y prostituir a cuatro mujeres migrantes.

La detención se llevó a cabo el 29 de octubre en el marco de una operación denominada 'Alaska', que se inició a raíz de la toma de declaración a una víctima de trata, la cual se encontraba en situación de necesidad y vulnerabilidad, sin trabajo ni posibilidad de ganarse la vida ya que carecía de permiso de trabajo, y además con la necesidad de mantener a sus familiares en su país de origen, que vivían en la extrema pobreza y dependían de ella para su sustento.

Los agentes del Grupo III de la Unidad contra las redes de inmigración ilegal y falsedades documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valladolid se pusieron sobre la pista de la tratante de la víctima, una mujer también extranjera.

Esta se aprovechó de la desesperación de la víctima por subsistir y mantener a su familia, y una vez la tuvo bajo su control en un domicilio en Valladolid, la obligó a aceptar unas condiciones abusivas e inasumibles para el ejercicio de la prostitución.

La detenida era la que publicitaba los servicios de prostitución de la víctima y la que hablaba y concertaba con los "clientes" los servicios sexuales que tenía prestar la víctima. Solo después informaba a la mujer de lo que debía hacer, sin darle posibilidad de negarse, de rechazar a un cliente que no le gustara o de tomarse un descanso si se encontraba enferma, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, era la proxeneta quien establecía las tarifas y se encargaba de cobrar directamente a los "clientes" por los servicios de prostitución de la víctima, que recibía la mitad de las ganancias generadas con su servicio.

La víctima tenía que estar disponible para recibir a estos "clientes" de servicios de prostitución las 24 horas del día, sin poder salir del domicilio más que un par de horas diarias y siempre solicitando autorización a su tratante.

Además, el domicilio estaba controlado por cámaras de video vigilancia, que permitían a la mujer detenida vigilar y controlar en todo momento que la víctima cumplía y acataba las normas impuestas, aun si ella no se encontraba en el lugar.

En el domicilio había otras tres mujeres en situación similar y las cuatro tenían que dormir hacinadas en literas en la misma habitación, mientras quedaba libre la otra habitación para recibir a los "clientes".

La tratante las mantenía en una situación de aislamiento y miedo continuo para lograr su total sumisión, amenazándolas con echarlas a la calle si incumplían alguna de sus normas. Esto causaba terror a las víctimas, ya que todas se encontraban en situación irregular en España, desconocían la ciudad de Valladolid y los mecanismos legales en el país, y no tenían lugar en que refugiarse ni a dónde ir.

La Policía Nacional detuvo a la mujer proxeneta como presunta autora de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, tras lo permaneció bajo custodia en dependencias policiales hasta ser puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos.