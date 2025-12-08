En libertad tras ser detenido por herir con arma blanca a otro varón durante una discusión en Medina del Campo

Archivo - Sucesos.- La Policía de Valladolid esclarece un nuevo caso de la estafa '¡hijo en apuros!' a través de WhatsApp - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID. - Archivo

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido en Medina del Campo (Valladolid) y posteriormente puesto en libertad tras pasar a disposición judicial como presunto autor de un delito de lesiones y otro de amenazas con arma blanca en el transcurso de una discusión en el interior de una vivienda con otro varón en la que esgrimió, de forma sucesiva, unas tijeras, un destornillador y un cuchillo de 44 centímetros de hoja.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado miércoles, 3 de diciembre, sobre las 00.30 horas, cuando agentes de la Policía Nacional, uniformados y en vehículo con distintivos, recibieron aviso de la Sala CIMACC 091 para desplazarse a un domicilio de Medina del Campo (Valladolid), donde se alertaba de una pelea entre dos personas y la posible utilización de un arma blanca.

Al acceder al interior de la vivienda, los agentes observaron en el salón a un varón con cortes en una de sus manos y, frente a él, otro individuo que le amenazaba con un arma blanca.

De inmediato, los actuantes procedieron a desarmar al agresor y a garantizar la seguridad de los presentes. En el lugar se encontraba también otra moradora de la vivienda, quien manifestó que la discusión había comenzado entre ambos varones y que el detenido había utilizado sucesivamente unas tijeras, un destornillador y finalmente un puñal de 44 centímetros de hoja para amenazar a la víctima.

El detenido fue informado en el acto del motivo de su detención por un presunto delito de lesiones y amenazas con arma blanca. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico para ser asistido de las lesiones que presentaba en la cara y en una mano, aparentemente de carácter leve.

La víctima, que resultó herida en una mano, fue trasladada al hospital comarcal de Medina del Campo para recibir atención sanitaria donde precisó de tres puntos de sutura.

Los objetos utilizados en la agresión --un puñal de 44 centímetros de hoja, un destornillador y unas tijeras-- fueron intervenidos y puestos a disposición judicial junto con las diligencias instruidas.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.