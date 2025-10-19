En libertad tras ser detenido el segundo implicado en 18 robos en interior de vehículos en Valladolid

VALLADOLID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido, y posteriormente puesto en libertad, al segundo implicado en 18 delitos de robos con fuerza en el interior de vehículos en Valladolid.

Este segundo implicado en los robos tenía una requisitoria policial y fue finalmente localizado y detenido en la mañana del sábado 18 de octubre. El otro implicado ya fue detenido el pasado día 8.

En concreto, una dotación uniformada de Policía Nacional a bordo de un vehículo rotulado, en labores de prevención de la comisión de delitos, localizó al segundo hombre que estaba en busca y captura, cuando transitaba por la calle Faisán.

Fue entonces cuando los agentes le dieron el alto y al verse requerido, el hombre emprendió la huida, a lo que uno de los policías inició la persecución a lo largo de varias calles, hasta alcanzarlo.

El varón se resistió de manera activa y violenta, por lo que tuvo que ser reducido por el agente, quien requirió asistencia sanitaria a raíz del forcejeo, sin que presentaran gravedad sus lesiones, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras ello, los policías procedieron a realizar un cacheo superficial de seguridad sobre el hombre, al que se le encontraron numerosos efectos, alguno de los cuales reconoció haberlos robado esa misma mañana en un supermercado.

Finalmente, se detuvo al individuo como presunto autor de 18 ilícitos penales por robo con fuerza en interior de vehículos. Además, ha sido imputado como presunto autor de otro hurto en interior de vehículo ocurrido el pasado 5 de octubre y de un delito de atentado contra agente de la autoridad, acaecido en el momento de su detención.

El varón fue trasladado a dependencias policiales donde permaneció bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.