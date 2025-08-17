En libertad tres hombres tras una agresión con cuchillo y robo de cien euros en Valladolid

VALLADOLID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a tres hombres implicados en un altercado registrado en la zona de Las Moreras en el que los dos primeros detenidos amenazaron a la víctima con un cuchillo y le sustrajeron un pasaporte, 100 euros y una camiseta, para después, un tercero causarle un corte en la mano.

Según datos de fuentes policiales recogidas por Europa Press, se ha imputado por un delito de robo con violencia e intimidación a dos de ellos, y por un delito de lesiones al tercero.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 15 de agosto, cuando la Sala Cimacc 091 recibió una alerta de la presencia de un varón en el servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario, donde estaba siendo atendido por una herida en el rostro, aparentemente causada por un arma blanca o un objeto similar.

El hombre, que presentaba un corte profundo en el pómulo izquierdo que había requerido siete puntos de sutura y otras dos lesiones adicionales que necesitaron dos puntos más, relató junto a su acompañante haber sido víctima de un robo con violencia.

No obstante, posteriormente modificaron su versión y señalaron que, mientras se encontraban en la playa de Las Moreras, un joven se les acercó para pedir tabaco y, sin motivo aparente, agredió a uno de ellos con una botella.

El acompañante entregó a los agentes un pasaporte que, según dijo, cayó del bolsillo del agresor durante la huida, así como una camiseta que el herido portaba para taponar la herida.

Paralelamente, un varón se presentó en dependencias de la Comisaría Provincial para denunciar haber sido víctima de un robo con violencia e intimidación en el mismo parque. Según su relato, había sido abordado por cuatro hombres, uno de los cuales le amenazó con un cuchillo, le sustrajo su pasaporte, 100 euros y su camiseta, causándole un corte en la mano que requirió asistencia médica.

Con estas informaciones, en la madrugada del 16 de agosto se procedió a la detención de tres implicados, dos de ellos como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación y un tercero como presunto autor de un delito de lesiones. Aún se trabaja para identificar a un cuarto individuo que podría estar vinculado con los hechos.

Los tres arrestados fueron puestos a disposición judicial y han quedado en libertad tras prestar declaración.