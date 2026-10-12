En libertad un varón que amenazó con un cuchillo a su excuñado y se atrincheró en su vivienda en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por herir con un cuchillo a su padre, en silla de ruedas, y robarle 1.500 euros - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas y agresión con arma blanca a su excuñado, hechos tras los cuales se atrincheró en su vivienda hasta que, finalmente, se entregó a las autoridades.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado viernes, 9 de octubre, en la capital vallisoletana, donde fueron comisionados agentes de la Policía Nacional después de recibir llamadas a la Sala CIMACC 091 en las que se explicaba que se estaba produciendo una agresión con arma blanca.

A la llegada de los agentes se encontraron en la calle a un hombre muy alterado que resultó ser la víctima de las amenazas, quien relató a los policías que convivía en la vivienda con su exmujer y el hermano de esta.

La víctima manifestó que el día anterior su excuñado había discutido con la mujer, conflicto en el que el perjudicado había intervenido para defenderla, lo que propició el inicio de una fuerte discusión.

La discusión degeneró en amenazas graves cuando el presunto autor esgrimió un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, el cual puso en el cuello a la víctima, a la que le ocasionó un pequeño corte y amenazó de muerte con palabras tales como "te voy a matar".

En ese instante, la víctima abandonó a la carrera el domicilio para evitar males mayores y, desde la calle, llamó al 091 para denunciar lo ocurrido, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Cuando los agentes subieron al domicilio, el presunto autor de las amenazas estaba encerrado y este se negaba a salir. Finalmente, tras una negociación con los agentes, se entregó y negó en todo momento haber proferido ninguna amenaza o haber esgrimido un cuchillo.

Ante lo ocurrido, los vecinos rebatieron la versión del presunto autor ya que habían oído las amenazas "a gritos" y algún vecino también indicó a los policías que el hombre originaba "habitualmente" problemas de convivencia y que se había enfrentado con varios de ellos.

Por todo ello, el varón fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas y trasladado a dependencias policiales, donde permaneció bajo custodia hasta que pasó a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.