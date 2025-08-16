En libertad un varón tras hurtar una cartera con más de 100 euros en el barrio de Delicias en Valladolid

VALLADOLID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la madrugada del viernes, y posteriormente puesto en libertad, a un hombre en el barrio vallisoletano de Delicias como presunto autor de un delito de hurto, tras apoderarse de 105 euros de la cartera de un ciudadano, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos ocurrieron sobre las 3.45 horas del viernes, 15 de agosto, cuando la Sala Cimacc 091 recibió un aviso en el que se alertaba de que un joven había sustraído dinero en efectivo y huido en dirección al Parque de la Paz.

Según el relato de la víctima, se encontraba en la Avenida de Segovia, apoyado en un vehículo con su bolso cerca, cuando un joven se le acercó para pedirle un cigarro.

Posteriormente, el hombre le solicitó que le comprara una cerveza y, al levantarse, el individuo se había alejado del lugar. Ante esta situación, el ciudadano pudo comprobar que le faltaban 105 euros.

Más tarde, al alcanzar al joven en la calle Ebro de la capital, el ciudadano le exigió la devolución del dinero, a lo que el presunto autor del delito admitió los hechos pero sin proceder a la devolución del dinero.

Debido a esto, los hombres comenzaron un forcejeo en el que varios testigos intentaron alcanzarle, aunque finalmente no lo consiguieron.

Después, los agentes localizaron en una calle cercana a un varón que coincidía con la descripción aportada, incluida una camiseta rasgada como consecuencia del forcejeo.

Tras ser interceptado y cacheado, se encontraron varios billetes en el interior de su zapatilla --uno de 50 euros, dos de 20 y uno de 10-- , para más tarde reconocer que lo había sustraído.

El detenido fue puesto a disposición judicial, que decretó su puesta en libertad.