En libertad un varón con más de 30 antecedentes tras ser detenido en Valladolid por segunda vez en diez días

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid un reclamado por la Justicia tras participar en una pelea - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón, sobre el que constan 32 antecedentes policiales, ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de al menos dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos cometido el 22 de octubre, "tan solo unas horas" después de quedar en libertad tras otro arresto. Según información de la Policía Nacional, el individuo ya ha vuelto a quedar libre tras pasar a disposición judicial por su última detención.

Éste última se produjo el pasado viernes 30 de octubre, después de que varias unidades de la Policía Nacional acudieran por la mañana a una farmacia en la que había saltado la alarma, acompañados por el propietario del establecimiento.

El presunto autor había forzado la persiana de acceso para posteriormente desencajar la puerta y acceder al interior del establecimiento. Una vez dentro se llevó el dinero en efectivo de la caja registradora y abandonó el comercio después de que saltara la alarma.

Los agentes informaron al dueño del local de los trámites a seguir para interponer la correspondiente denuncia, en la que cuantificó el dinero robado en 282 euros en distintos tipos de billetes.

Cuando los agentes de la Policía Nacional realizaron las primeras gestiones de investigación, lograron identificar al varón que había perpetrado el robo, que resultó ser un delincuente habitual reincidente.

Los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda que dio su fruto horas más tarde, cuando localizaron al presunto autor en la vía publica y procedieron a su detención por un delito de robo con fuerza y a su traslado a dependencias policiales.

Ya en las dependencias de la Comisaría Provincial con el detenido bajo custodia, los investigadores de la Policía Nacional obtuvieron evidencias que relacionaban al hombre con otro robo cometido en la noche del 22 de octubre, en el que había forzado también una persiana metálica de otro establecimiento de la capital, había fracturado el cristal de la puerta de entrada y había accedido al interior, de donde se llevó 600 euros en efectivo.

Los agentes informaron al detenido de su imputación por este segundo robo con fuerza.

Se da la circunstancia de que el día anterior a éste último hecho, el 21 de octubre, el varón había sido puesto a disposición de la autoridad judicial por agentes de la Policía Nacional, imputado por otros cinco robos con fuerza cometidos en la capital, y había quedado posteriormente en libertad.

Como incide la Policía Nacional en el comunicado recogido por Europa Press, necesitó "tan solo unas pocas horas para volver a delinquir".

Sobre el detenido constan 32 antecedentes policiales, muchos de ellos por delitos de robo con fuerza.

Tras la última detención del día 30 fue puesto nuevamente a disposición de la autoridad judicial competente, que ya ha decretado su libertad.