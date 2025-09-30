Un libro interactivo inspirado en Caperucita conciencia sobre la salud cardiovascular en el Hospital de Salamanca

La directora gerente del CAUSA, Carmen Rodríguez Pajares (tercera por la derecha), junto al equipo de Cardiología y el libro de Caperucita. - EUROPA PRESS

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (Causa) conciencia sobre la salud cardiovascular y promueve los cuidados con la instalación de un original cuento interactivo de gran formato que lleva por título 'Caperucita, una aventura del corazón'.

El libro estará expuesto durante dos semanas en el hall principal del Hospital Universitario de Salamanca con motivo del Día Mundial del Corazón, que se conmemora el 29 de septiembre y en cuyo marco se busca reflexionar sobre la mejor manera de usar el corazón, a todos los niveles, ya que la enfermedad cardiovascular supone un grave problema de salud en España.

Actualmente, la enfermedad cardiovascular se sitúa, de acuerdo a datos aportados por el Hospital salmantino, como la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres. Según la World Heart Federation, el 80 por ciento de los eventos cardiovasculares se pueden prevenir con hábitos de vida saludables, por lo que la educación y la concienciación entre la población es tan importante.

En este contexto, varios hospitales de referencia de toda España, entre ellos el Causa, junto con la biotecnológica Amgen, acogen la instalación de 'Caperucita, una aventura del corazón'.

Se trata de un cuento inspirado en el clásico infantil y en las novelas 'Escoge tu propia aventura', de manera que reta al lector adulto a tomar decisiones que afectarán a la salud cardiovascular de la protagonista.

Con ilustraciones de Grillante y textos de Alberto Haj-Salej, este libro interactivo no sólo educa sobre los principales factores de riesgo cardiovascular, sino que también empodera al lector a tomar sus propias decisiones de salud, creando una metáfora en forma de herramienta perfecta de educación para la salud, según han detallado desde el Causa en un comunicado recogido por Europa Press.

"El Complejo se ha sumado a esta acción de grandes hospitales a nivel nacional para, de una manera muy divulgativa e infantil, demostrar que con acciones muy pequeñas podemos tener una gran repercusión en la prevención primaria de los accidentes cardiovasculares", ha apuntado la directora gerente del Causa, Carmen Rodríguez.

Esta obra, que se entroncaría en los conceptos de medicina gráfica y comunicación clara, ayuda a acercar a los usuarios conceptos complejos de una forma amable y cercana. Utiliza una narrativa lúdica y visual para adultos e invita al lector a convertirse en protagonista de la historia.

De este modo, siguiendo el formato de los libros 'Elige tu propia aventura', cada persona puede tomar decisiones en nombre de una Caperucita muy actual a lo largo del relato. De esta manera, de acuerdo a elecciones más saludables o menos, la protagonista alcanzará uno de los cuatro finales posibles, que reflejan cómo los hábitos de vida influyen directamente en la salud cardiovascular.

FACTORES DE RIESGO

De este modo, el cuento se convierte en la metáfora perfecta de cómo malos hábitos como fumar, beber alcohol, llevar una vida sedentaria o el estrés pueden tener graves consecuencias.

Sobre este asunto, la jefa de la unidad de Enfermería de Hospitalización de Cardiología, Alicia Vicente, ha asegurado que Enfermería y especialmente Enfermería de Cardiología, tienen que incidir en los factores de riesgo cardiovascular.

"Hay unos que no son modificables, como son los factores genéticos, la edad y el sexo. Y otros modificables como la obesidad, el sedentarismo, el estrés, la diabetes o la hipertensión. En estos últimos es donde enfermería tiene un papel fundamental a través de la educación sanitaria y consejos higiénico-dietéticos", ha indicado, para incidir en que hay que poner al paciente en el "centro" de la atención.

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca se suma así a esta iniciativa presente en otros ocho hospitales de la geografía española, el Hospital Clínico San Carlos y el Hospital Universitario Ramón y Cajal, en Madrid; Hospital Clínic y Hospital Universitario Vall d'Hebron, en Barcelona; Hospital Universitario Politécnico La Fe, en Valencia; Hospital Universitario Regional Carlos Haya, en Málaga; Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, y el Hospital Virgen de la Concha, en Zamora.