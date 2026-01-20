A licitación, por 2,26 millones, las obras del castillo de Monzón (Palencia)

Imagen del castillo de Monzón (Palencia). - DIP PALENCIA

PALENCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha sacado a licitación, por 2,26 millones de euros, el proyecto básico y ejecución de la obra de reforma del Castillo del municipio de Monzón para destinarlo a Centro Cultural Polivalente.

El perfil del contratante de la Diputación de Palencia publica hoy el anuncio de la licitación de este proyecto por lo que se abre el plazo para que las empresas puedan presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de febrero.

Esta obra, que tiene un plazo de ejecución de 18 meses, consiguió la financiación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través del '2% Cultural', por importe de 1.321.321 euros, el 60 por ciento del, y cuenta también con la una subvención por parte de la Junta de Castilla y León de 575.000 euros.

El proyecto de reforma integral del castillo incluye la demolición parcial de edificaciones de servicio añadidas en intervenciones anteriores, para restituir la relación visual entre la Torre del Homenaje y el terreno natural mediante la reconstrucción del talud original.

Además, se acondicionará el interior del inmueble con divisiones funcionales, espacios expositivos y polivalentes, aseos adaptados, mejoras en la accesibilidad mediante escaleras y ascensores, instalación de falsos techos, carpinterías metálicas, acristalamientos, barandillas y elementos de protección en pasarelas.

El patio central contará con cubiertas ligeras de madera, y la urbanización exterior incluirá taludes vegetales, redes de drenaje, rampas de acceso y pavimentaciones que aseguren la integración paisajística. Se incorporarán también instalaciones eléctricas, de climatización, telecomunicaciones y sistemas de seguridad, así como equipamientos para actividades culturales, expositivas y congresuales.