Licitada la redacción del proyecto de cerramiento del José Zorrilla, que Carnero espera que esté en obras "en 2027"

Archivo - El copresidente del Real Valladolid, Gabriel Solares (izda), y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, firman el protocolo para las obras de mejora del estadio José Zorrilla y las instalaciones exteriores del club. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en Junta de Gobierno la licitación de la redacción del proyecto, dotado con 454.249 euros (IVA incluido), para el cerramiento de la grada del fondo sur del estadio José Zorrilla, que tendrá un plazo de tres meses, lo que ha llevado al alcalde, Jesús Julio Carnero, a asegurar que las obras comenzarán "en 2027".

El regidor 'popular' ha detallado este lunes el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local para avanzar en la completación del "anillo superior" del estadio Zorrilla, incorporar unas 4.500 nuevas localidades, con lo que el campo elevará su aforo a cerca de los 32.000 espectadores, al tiempo que se adaptará la instalación deportiva a las "exigencias" de LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol y la UEFA.

De esta manera se ha abierto el proceso de licitación para la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de cerramiento de la grada del Fondo Sur del Estadio José Zorrilla, con un presupuesto base de licitación de 454.249 euros (IVA incluido).

El adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de tres meses para redactar el proyecto básico y de ejecución, por lo que el alcalde ha apuntado que las obras comenzarán "en 2027", sin concretar el momento del año, pero sí que ha defendido que, al contrario de lo que afirmó hace unos días el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, la actuación no será "sólo una infografía" en la campaña electoral de mayo de 2027.

"Eso no deja de ser un sueño. Lo que no sé es de qué naturaleza, pero no deja de ser más que un sueño. El compromiso es que en este año vamos a tener redactado el proyecto, licitaremos la obra y en el año 2027 estaremos en obras cerrando el fondo sur", ha subrayado.

Esta actuación se enmarca, como ha recordado Carnero, en el Protocolo General de Actuación Conjunta suscrito el pasado 23 de marzo entre el Ayuntamiento de Valladolid y el Real Valladolid para desarrollar un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar el estadio municipal, adecuarlo a las actuales exigencias deportivas y garantizar su adaptación a la normativa vigente, de las cuales ya están en marcha las que corresponden al club blanquivioleta.

El objetivo principal del proyecto que asume el Ayuntamiento es completar el cerramiento del anillo superior del estadio mediante la actuación sobre el Fondo Sur. Con ello se mejorará la protección de los espectadores frente a las inclemencias meteorológicas, se incrementará la comodida durante la celebración de eventos y se reforzará la funcionalidad de la instalación.

Asimismo, la actuación permitirá ampliar la capacidad del estadio con la incorporación de aproximadamente 4.500 nuevas localidades, lo que eleva el aforo total hasta unos 32.000 espectadores, una cifra que permitirá, como ha apuntado el alcalde, "responder a los estándares exigidos" para instalaciones deportivas de Nivel 4 de la UEFA.

El proyecto supondrá, además, una "actualización integral" de una infraestructura municipal que constituye "uno de los principales equipamientos deportivos de Valladolid" y "un importante activo para la promoción de la ciudad y su actividad económica".

Desde el punto de vista técnico, el equipo redactor deberá definir la solución arquitectónica y constructiva necesaria para ejecutar la ampliación del Fondo Sur, incluida una nueva fachada envolvente coherente con el resto del estadio, especialmente con los fondos Norte y Oeste, completando así el cerramiento climatológico del recinto.

La propuesta incluirá también nuevos espacios de servicio bajo la grada, con aseos públicos, zonas de restauración y áreas comerciales destinadas a mejorar la experiencia de los aficionados durante los eventos deportivos y de otra naturaleza que se celebren en el estadio.

En materia de accesibilidad, el proyecto contemplará la instalación de ascensores adaptados para personas con movilidad reducida, así como nuevos espacios reservados con condiciones óptimas de visibilidad. Del mismo modo, incorporará estudios específicos de ingeniería para garantizar el cumplimiento de las exigencias en materia de evacuación, visibilidad y retransmisiones audiovisuales, adaptando el recinto a las normativas del Código Técnico de la Edificación, la RFEF, LaLiga y la UEFA.

Tanto los trabajos previos de toma de datos y reconocimiento de la estructura como el desarrollo posterior de las obras se coordinarán con el calendario oficial de competición para evitar interferencias en los partidos y garantizar la seguridad de los asistentes.

"INTERVENCIÓN DE GRAN ALCANCE EN EL ENTORNO DEL ESTADIO"

Asimismo, el Ayuntamiento de Valladolid ha recordado que la transformación integral del Estadio José Zorrilla conllevará una "intervención de gran alcance" sobre su entorno inmediato.

Sin embargo, las circunstancias que provocará la obra del fondo sur, que requerirá zonas destinadas al acopio de materiales, el tránsito continuado de maquinaria pesada y vehículos de obra, así como ocupaciones temporales de distintos espacios de servicio y circulación, "desaconsejan acometer en este momento actuaciones que podrían verse afectadas o incluso resultar deterioradas durante el desarrollo de los trabajos".

En este sentido, la adecuación definitiva de los espacios de circulación y del aparcamiento del entorno del estadio, que según Carnero, forma parte de la planificación global vinculada a la ejecución de las obras, se llevará a cabo "en el momento más adecuado dentro del desarrollo de la actuación integral sobre el recinto" con el fin de evitar duplicidades y garantizar "una solución definitiva y plenamente compatible con la nueva configuración del estadio".

Por último, se ha recordado que el cerramiento del Fondo Sur completará un objetivo que existía desde la inauguración del estadio en 1982, ya que el cerramiento quedó incompleto desde su construcción y sólo se ha ejecutado unos años después la actuación correspondiente al Fondo Norte.

La intervención ahora impulsada permitirá "culminar esa transformación, incrementar las prestaciones del estadio y reforzar su capacidad para albergar competiciones y eventos deportivos del máximo nivel".