Licitadas por 310.000 euros obras para subsanar deficiencias en la urbanización La Cumbre de Valladolid

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el inicio de la contratación de las obras de subsanación de daños y deficiencias existentes en la Fase II de la urbanización 'La Cumbre', con un presupuesto de licitación de 310.318 euros, y que, tras su ejecución, permitirán que el Consistorio se haga con la titularidad de tres calles de la zona (Haya, Quejigo y Palma).

Según ha informado el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, el presupuesto de las mismas asciende a 310.318 euros y el plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de 6 meses.

El objeto del contrato comprende las intervenciones necesarias para corregir las deficiencias detectadas en el viario y en los servicios urbanos de esta fase de la urbanización, actuaciones que se realizan con carácter previo a la recepción definitiva de la urbanización por parte del Ayuntamiento.

Ignacio Zarandona ha explicado que esta urbanización, ejecutada en la parte más elevada del barrio de Girón, en la ladera norte del cerro de Las Contiendas, se inició en el año 2004 y se realizó en tres etapas. La primera fue de uso y titularidad pública y la dos y la tres, a las que afecta este contrato, eran de uso público y titularidad privada.

Desde el inicio de esas obras de urbanización se observó que las calles presentaban diversas deficiencias y los propietarios, desde 2014, han intentado que el Ayuntamiento reciba la titularidad de la urbanización, ya que se trata de vías que dan servicio "a todos los vallisoletanos".

Esto no se podía hacer, ha precisado, hasta que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2020 señaló el viario de esta zona como público. Pero, ha añadido el concejal, para ser recibido como público la ubrbanización tiene que tener "los parámetros que el Ayuntamiento marca" y por eso se ejecutan todas las intervenciones necesarias.

Las actuaciones previstas en el proyecto se estructuran en cuatro ámbitos principales en función de los elementos sobre los que se interviene, como son firmes y pavimentos, redes de agua (abastecimiento y saneamiento), instalaciones de alumbrado público y señalización vial, tanto horizontal como vertical.

La intervención de mayor entidad corresponde a los trabajos sobre firmes y pavimentos, "debido a la magnitud de los daños detectados y a la extensión de la superficie afectada".

Las actuaciones abarcarán la totalidad del pavimento del viario público de la calle de la Palma, la calle del Haya y la calle del Quejigo, además de una pequeña franja situada en uno de los márgenes del camino de las Contiendas.

En relación con las redes de agua, el proyecto contempla la modificación de la red de hidrantes dentro del sistema de abastecimiento.

Por su parte, en la red de saneamiento se llevarán a cabo actuaciones destinadas a resolver defectos concretos detectados tras la inspección con cámara realizada por la entidad municipal Aquavall en la totalidad de las canalizaciones de la zona.

Asimismo, el proyecto incluye un rediseño en profundidad de la instalación de alumbrado público con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad, uniformidad lumínica y eficiencia energética.

Finalmente, se procederá a completar la señalización vial existente, tanto horizontal como vertical, de acuerdo con los requerimientos establecidos por el Centro de Movilidad Urbana.