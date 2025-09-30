'LideraMdo' celebra su tercera sesión en Burgos Industria con el liderazgo femenino como referencia

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en el centro, junto a las mujeres del programa 'LideraMdo'. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo LideraMdo, iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Burgos a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos) y por la aceleradora Polo Positivo, ha celebrado este martes, 30 de septiembre, su tercera sesión de trabajo en el centro Burgos Industria.

La ponencia central de la jornada ha corrido a cargo de María López-Herranz, experta en liderazgo femenino y comunicación, con amplia trayectoria en el acompañamiento a equipos de grandes compañías y profesora en programas ejecutivos de escuelas de negocio como IESE o INESE.

Bajo el título 'Liderazgo Campeador', López-Herranz ha ofrecido una lectura actual de las capacidades estratégicas del Cid, visión, resiliencia, capacidad de cohesión y ejemplo, y su aplicación a los entornos de gestión del siglo XXI.

La ponente ha destacado cómo estos modelos de liderazgo se estudian hoy en programas internacionales de formación directiva y resultan inspiradores para las nuevas generaciones de mujeres líderes.

La sesión, a la que ha acudido la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se ha iniciado con la bienvenida a las nuevas incorporaciones a la red de trabajo LideraMdo, consolidando así un espacio de colaboración cada vez más plural y diverso. Además, se han abordado cuestiones de organización interna.

Con esta tercera reunión, LideraMdo refuerza su identidad como foro de visibilidad, impulso y conexión para mujeres directivas en la industria burgalesa, y avanza en su objetivo de consolidar una comunidad comprometida con la innovación, la diversidad y el liderazgo transformador.

La coincidencia del encuentro con la Semana Cidiana aporta, además, un guiño simbólico que conecta la tradición histórica de Burgos con los modelos actuales de liderazgo femenino.