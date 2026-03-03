Los liderazgos femeninos centran la campaña del Ayuntamiento de Segovia

Azucena Suárez, durante la presentación del programa. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia pondrá el foco en el liderazgo femenino y especialmente en los liderazgos invisibles para celebrar el Día Internacional de las Mujeres.

La campaña de este año "reconoce y visibiliza" su papel y nombra "una verdad históricamente silenciada: el liderazgo de las mujeres ha sostenido la sociedad desde siempre".

"Siempre hemos liderado, siempre hemos estado, pero nunca se ha llamado liderazgo", ha indicado la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez, detalla el Consistorio en un comunicado remitido a Europa Press.

Bajo el lema 'Siempre hemos liderado. Liderar en femenino. Transformar en colectivo', la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, en colaboración con el Consejo Sectorial de Igualdad, ha diseñado un programa en el que hace hincapié en el liderazgo de la mujer desde los pequeños ámbitos, los liderazgos invisibles, los que cuidan, sostienen y tejen redes.

"Liderar no es mandar, es acompañar y propiciar cambios, por eso liderar en femenino es transformar en colectivo. Cuando las mujeres lideramos lo hacemos desde la empatía y la escucha", ha indicado.

El acto institucional de la campaña tendrá lugar este próximo viernes 6 de marzo, a las 12.00 horas, en la sala Julio Michel y girará alrededor de una efeméride muy especial: el centenario de las primeras concejalas en el Ayuntamiento de Segovia: María Espinosa de los Monteros y Carmen García Moreno, responsables en su momento de Turismo y Educación.

"Su irrupción en el mundo de la política supuso un hito y un acto de valentía en un contexto en el que las mujeres ni siquiera podían votar", detalla el Consistorio.

Durante el acto se reconocerá el papel de las figuras políticas femeninas de los primeros años y se entregará el reconocimiento de "Segovia en femenino" a dos de las primeras concejalas que formaron parte de las primeras corporaciones locales que aún viven: Rosa de Castro y Juana Barral.

"Dos mujeres valientes que reivindicaron su papel en un mundo difícil como el de la política y que abrieron camino a otras muchas mujeres detrás de ellas", añade la concejala. Ambas mujeres forman parte también de la tercera edición de la exposición 'Segovianas con rostro. Segovianas con rastro' que este año tendrá como sede la Casa de la Lectura y que se podrá visitar a partir del jueves 5 de marzo.

La muestra volverá a reunir las fotografías de mujeres segovianas o relacionadas son Segovia que destacan o han destacado en diferentes campos como la política, la medicina, la arqueología, la educación, el deporte o el ámbito social.

El 8 de marzo, la fachada del Ayuntamiento se iluminará de color morado y, por primera vez, también el Acueducto. Durante estos días se colocará una pancarta conmemorativa en el quiosco de la Plaza Mayor.

El miércoles 11, tendrá lugar en el salón de actos del Campus María Zambrano un 'Concierto por la Igualdad', con Silvia San Juan, dirigido a los participantes en el programa de Envejecimiento Activo del Ayuntamiento y al alumnado del Programa Interuniversitario de la Experiencia de la UVA.

En este mismo escenario, el martes 12, se proyectará el documental 'Desnudas' con el testimonio de diferentes mujeres, "desnudas de prejuicios, pero vestidas de verdad", ha señalado Azucena Suárez.

Este año se ha incorporado en el programa una actividad desarrollada conjuntamente con el ámbito académico, un paso fundamental en un tema tan estratégico como es la educación. El martes 10 de marzo, la sala Julio Michel, acogerá el Foro de Alianzas por la Igualdad UNED-Ayuntamiento de Segovia. 'Mujeres y liderazgo', un foro que se suele celebrar en la sede central de la UNED en Madrid pero que este año, por primera vez, sale de la capital de España.

El programa, de gran nivel académico y social, reunirá a tres instituciones y a mujeres y hombres con mucho que aportar sobre liderazgo femenino y las trabas que aún enfrentan las mujeres cuando deciden liderar equipos, tal y como ha señalado la directora del Centro Asociado de la UNED en Segovia, María Dolores Reina.

La jornada, que se desarrollará de 9.30 a 13.30 horas, contará con voces destacadas y culminará con una mesa redonda de debate, mientras que la clausura correrá a cargo de Miguel Lorente, cuyo mensaje resulta especialmente relevante por representar a esos hombres igualitarios que avanzan de la mano en la construcción de una sociedad más justa.

El foro se emitirá a través del canal UNED en Directo desde la antigua cárcel de Segovia. El programa completo de actividades se encuentra en la página web del Ayuntamiento de Segovia y se puede descargar a través del QR que aparece en los carteles de la campaña.