Los líderes nacionales se vuelcan en la campaña: Sánchez, Feijóo, Abascal, Belarra y Maíllo, este fin de semana en CyL

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Vox, Santiago Abascal; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; el coordinador de IU, Antonio Maíllo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casi todos los líderes nacionales de los partidos políticos que concurren a las elecciones del 15 de marzo acompañarán este sábado, 7 de marzo, a sus respectivos candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, en el segundo fin de semana de la campaña electoral que comenzó el viernes 27 de febrero.

De este modo, Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Ione Belarra y Antonio Maíllo estarán este sábado en los actos electorales de sus respectivos partidos políticos en distintos puntos de la geografía de Castilla y León, mientras que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, retoma su agenda de campaña este viernes, 6 de marzo, en La Bañeza (León) en su caravana en solitario, si bien se prevé que vuelva a recalar en la Comunidad el domingo.

Hay que recordar que el presidente nacional del PP y el candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, coincidieron el pasado 28 de febrero, el primer sábado de campaña, en Ávila, y ya en precampaña el viernes 13 de febrero en la "confirmación" de Fernández Mañueco como candidato del PP en un acto celebrado en Salamanca.

Alberto Núñez Feijóo arrancó la campaña el viernes 27 en la provincia de Salamanca, con visitas a los municipios de Vitigudino y La Fuente de San Esteban, y un mitin en Ciudad Rodrigo.

Por su parte, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará desde las 11.00 horas del sábado a Carlos Martínez en Soria, ciudad donde el candidato socialista es alcalde desde el año 2007 y donde ha conseguido cuatro mayorías absolutas, lo que le ha llevado a presentarse como "el alcalde de Castilla y León" en una campaña electoral bajo el lema: 'Cambiemos el futuro'.

Pedro Sánchez acompañó a Carlos Martínez en el pistoletazo de salida de la campaña electoral, en un mitin celebrado el jueves 26 de febrero en Burgos seis horas antes de que se pudiese pedir el voto de forma oficial. Además, Sánchez y Martínez coincidieron el domingo 22 de febrero en otro acto de precampaña.

En el caso de Vox, el presidente nacional del partido, Santiago Abascal, repetirá el sábado la fórmula de visita matutina y de mitin por la tarde con sendos actos en Toro (Zamora) y en León en los que acompañará a su candidato a la Junta, Carlos Pollán, tras doce actos conjuntos en lo que va de la campaña que realizan bajo el lema 'Sentido común' --el viernes 6 de marzo estará en Cigales (Valladolid) y en Ciudad Rodrigo (Salamanca)--.

Y en estas elecciones en las que IU y Podemos concurren por separado --en 2022 se presentaron juntos como 'Unidas Podemos'--, los líderes de las dos formaciones coincidirán el sábado en Valladolid en los actos centrales que han organizados sus respectivas coaliciones.

Los 'morados' han elegido el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero para llevar a cabo desde las 11.30 el acto central de la campaña 'La fuerza de la valentía'. El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, que volverá a estar arropado por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y por las europarlamentarias Irene Montero e Isa Serra, y por Juan Antonio López de Uralde, de Equo.

Ione Belarra acompañó a Miguel Ángel Llamas el pasado lunes, 2 de marzo, en la presentación del camión de 'Demoliciones Mañueco' que recorrerá las calles de la Castilla y León para criticar al presidente de la Junta porque "destroza" y "privatiza" los servicios públicos y se "carga" todo lo que "hace posible la vida".

Por su parte, la coalición 'En Común' --IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo-- celebrará el acto central de campaña el día 7 en Valladolid con presencia del coordinador de IU, Antonio Maíllo; de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de la coordinadora del movimiento Sumar, Lara Hernández.

Este acto, bajo el lema 'Defender lo común' comenzará a las 12.00 horas en el Centro Cívico Canal de Castilla, será moderado por Rocío Anguita, concejal de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), para arropar a los números uno y dos de 'En Común': Juan Gascón y Marina Echebarría.

No obstante Antonio Maillo se incorporará a la campaña un día antes, este viernes 6 de marzo, en un acto de campaña en León acompañará a Juan Gascón con la presencia de la diputada Viviane Ogou y candidatos de las listas de León.



