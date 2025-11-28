El Lienzo Norte acoge el 13 de diciembre el concierto solidario de UCAV y AAUCAV en el que participarán 150 voces

Presentación del concierto solidario 'Avila canta la Navidad'. - UCAV

ÁVILA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Amigos de la UCAV (AAUCAV), en colaboración con la Universidad Católica de Ávila (UCAV), ha organiza una nueva edición de 'Ávila canta la Navidad', concierto solidario de villancicos que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre a las 19:00 en el Palacio de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte.

Serán en torno a 150 voces las que se suban al escenario, distribuidas en los diferentes coros, todos ellos son de la capital abulense, menos uno que procede de la provincia.

El secretario general de la UCAV, Francisco Trullén, ha afirmado que este concierto, que celebra su edición número 12 y que presentará Daniel García-Moreno, es "un pistoletazo de salida a estas fiestas" en las que se celebra "el nacimiento de Jesucristo".

"Desde la Universidad siempre hemos estado dispuestos a colaborar con la AAUCAV en este concierto tan emblemático y que creo ya se ha convertido en una referencia para Ávila con esta decimosegunda edición", ha aseverado Trullén.

La impulsora del concierto es la AAUCAV y su presidente, Arturo Mancebo, ha explicado el motivo de esta actividad "dirigida a toda la población" es "dar paso a la Navidad, de una forma colectiva, en familia, y solidaria".

Todo lo recaudado irá destinado a la misión internacional de la UCAV, en este caso a Chiclayo (Perú), donde participarán alumnos, lo quepermitirá, entre otras obras, que la población de allí pueda "aprender a leer y escribir y tener comida".

La coordinadora de la actividad, Concepción Albarrán, ha destacado la "suerte de poder disfrutar de un evento de este nivel en Ávila", ya que se trata de una cita "de transmisión de cultura musical y de alegría" que "pone en común a personas de distintas edades, unidas con la alegría y la ilusión de trabajar conjuntamente por adentrarse en el espíritu navideño". Para ello, las corales "llevan meses preparándolo".

eL director de Actividades Musicales de la UCAV, Pablo Sáez, ha detallado el repertorio artístico del que se va a disfrutar, "muy fácil de escuchar, y de una calidad elevada".

"Escucharemos villancicos tradicionales, internacionales e incluso alguna pieza del Renacimiento que ya forma parte de nuestro patrimonio musical", ha apuntado.

Las entradas, con un donativo de 5 euros, ya pueden adquirirse en las taquillas del Lienzo Norte. Con ellas será posible disfrutar de un concierto que contará con la escolanía Amici Mei y las corales de Arévalo, Amicus Meus, La Voz de las Emociones y de la UCAV. Todas participarán en un número conjunto coordinado por la Banda de Música de Ávila.