Lili Horvát inaugurará la 71 Seminci con 'My notes on Mars' y Gael García Bernal la clausurará con 'Hombre al agua'

Gael García Bernal clausurará la 71 Seminci con 'Hombre al agua'. - SEMINCI

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid inaugurará la 71 edición el 23 de octubre con la cineasta húngara Lili Horvát y su historia de amor atravesada por la ciencia ficción, 'My Notes on Mars', mientras el mexicano Gael García Bernal pondrá punto final a la edición con 'Hombre al agua', una comedia sobre la masculinidad y las diferencias de clase y poder en las relaciones íntimas.

Ambas propuestas comparten la promesa de una segunda vida y una misma pregunta, según ha señalado el certamen vallisoletano en un comunicado recogido Europa Press.

En el caso de Horvát, vuelve a la Semana seis años después de que 'Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido' obtuviera la Espiga de Oro de la 65 edición, además del premio Pilar Miró al nuevo director y el de mejor actriz para Natasa Stork. Además, ya había participado en Seminci en 2015, en Punto de Encuentro, con 'The Wednesday Child', y en 2021 formó parte del Jurado Internacional.

La cineasta húngara presentará en la ciudad su tercera película, 'My notes on Mars', en la que vuelve a situar en el centro una relación de pareja atravesada por la incertidumbre.

Mackenzie Davis y Rupert Friend protagonizan esta primera incursión de la directora en el cine en lengua inglesa, una propuesta en la que sigue a Margot, una investigadora espacial que desaparece durante una excursión en los Alpes y reaparece el mismo día en que familiares y amigos celebran una ceremonia en su memoria. Su regreso ofrece a Sam la posibilidad de comenzar de nuevo una relación que ya estaba en crisis.

Por otro lado, Gael García Bernal pondrá el broche final a la 71 Seminci con 'Hombre al agua', su tercer largometraje de ficción como director, que también protagoniza junto a Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro y Ricky Martin.

La película sigue a Camilo, un socorrista cubano que salva de morir ahogado a un empresario mexicano y termina casándose con su hija. El matrimonio le abre las puertas de un mundo privilegiado al que hasta entonces no pertenecía, pero también le obliga a enfrentarse a las reglas de ese nuevo entorno.

El mexicano, cuya faceta como director comenzó con 'Déficit' y continuó con 'Chicuarotes', tiene ahora continuidad con 'Hombre al agua'.

El actor, que alcanzó reconocimiento internacional a los 22 años con 'Amores perros', ha desarrollado desde entonces una trayectoria que le ha llevado a trabajar con algunos de los cineastas más destacados del panorama internacional, como Alfonso Cuarón ('Y tu mamá también'), Walter Salles ('Diarios de motocicleta'), Pedro Almodóvar ('La mala educación'), Alejandro González Iñárritu ('Babel'), Fernando Meirelles y Jim Jarmusch.

La Seminci ha subrayado que la presencia de Lili Horvát y Gael García Bernal en la 71 edición refuerza el vínculo del festival con cineastas cuyas trayectorias han estado ligadas a Valladolid ya que mientras Horvát forma ya parte de la historia reciente de la Semana, donde ha participado en tres ocasiones, García Bernal, que visitará por primera vez el certamen, ha estado presente anteriormente en su programación a través de 'Museo', de Alonso Ruizpalacios, en 2018, y 'Magallanes', de Lav Diaz, en 2025, película que protagonizó y que obtuvo la Espiga de Oro ex aequo.