La lista de espera quirúrgica de Sacyl alcanza los 119 días tras crecer más de un mes y 9.174 pacientes en un año

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VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica en Castilla y León se sitúa más de un mes --32 días-- por encima de los datos registrados al cierre del tercer trimestre de 2025, en concreto, a 30 de septiembre de 2026 el tiempo medio de espera estructural para entrar en quirófano es de 119 días frente a los 87 registrados el pasado año.

El número de pacientes en lista de espera quirúrgica estructural se sitúa a finales del tercer trimestre de 2026 en 36.353, un total de 9.174 más que lo registrado en el mismo periodo de 2025, cuando sumaron 27.179 pacientes.

Además, los datos aportados este viernes por la Consejería de Sanidad, superan en 19 días las cifras registradas en el mismo periodo de 2024 --108 días-- y se sitúa en tres días más que en 2023 --116--. No obstante, la cifras están 20 días por debajo de los 139 días registrados en 2022 al comienzo del plan de listas de espera puesto en marcha ese mismo año por la Junta.

Las especialidades quirúrgicas de traumatología, con 11.866 pacientes en lista de espera frente a los 8.665 de 2025 -un incremento de 3.201 personas-; cirugía general y digestivo, con 6.386 intervenciones pendientes frente a 4.625 del año anterior -un aumento de 1.761 pacientes-; y oftalmología, con 6.130 inscritos en comparación con los 4.556 del ejercicio previo -un incremento de 1.574 personas-, se han situado como las áreas con mayor volumen de enfermos pendientes de pasar por quirófano en los hospitales de Sacyl al cierre del tercer trimestre del año.

Por el contrario, las especialidades con menor volumen de solicitudes han sido cirugía cardiaca, con 115 personas en espera respecto a las 144 registradas el pasado año -un descenso de 29 pacientes-, y cirugía torácica, con 114 enfermos frente a los 133 del periodo anterior -un incremento o disminución equivalente a una reducción de 19 personas en lista-.

Según los datos de la Junta de Castilla y León a fecha de 30 de septiembre de 2026, las cataratas han encabezado los diagnósticos con mayor número de cirugías pendientes, al sumar 4.791 pacientes frente a los 3.475 contabilizados en 2025 -un incremento de 1.316 personas-. Les han seguido la hernia inguinal, con 1.809 casos en comparación con los 1.278 del año precedente -un aumento de 531 enfermos-; la artrosis de rodilla, con 1.762 pacientes respecto a los 1.465 del periodo previo -un incremento de 297 personas-; y las deformaciones adquiridas en dedos de manos y pies, con 1.417 solicitudes frente a las 1.020 del año anterior -un incremento de 397 pacientes-.

CRITERIOS DE PRIORIDAD CLÍNICA

En cuanto a los criterios de prioridad clínica, el nivel 1 -indicación de operar en un plazo inferior a 30 días- ha acumulado a finales de septiembre 1.015 pacientes registrados --105 más que en el mismo periodo del año anterior que se registraron 910--, con una demora media de nueve días, un día menos que hace un año.

En el nivel de prioridad 2 -operación recomendada en un máximo de 90 días- se han alcanzado los 5.768 enfermos en lista, un incremento de 1.531 pacientes más que en 2025 --4.237 el año pasado-- con 108 días de demora promedio, 33 más --75 días en 2025--, mientras que en la prioridad 3 -plazos de hasta 180 días- la cifra ha ascendido a 29.570 pacientes, 7.538 más --22.032 en 2025--, cuya demora media ha sido de 125 días, 35 más --90 en 2025--.

Respecto a las consultas externas hospitalarias, los registros oficiales a 30 de septiembre de 2026 han reflejado que la espera media estructural en los centros sanitarios de Sacyl se ha situado en 120, 19 días más que en 2025 --101 días-- con un volumen global de 205.632 consultas pendientes, 21.428 más que en 2025 --184.204 el año pasado--.

En relación con las pruebas diagnósticas, las ecografías han alcanzado las 9.847 solicitudes pendientes --7.393 en 2025-- con un tiempo medio de espera de 115 días --103 días--, seguidas de las resonancias magnéticas, que han sumado 8.072 pruebas pendientes --6.252-- y 117 días de demora --97--.

Asimismo, el TAC ha contabilizado 3.021 pruebas por realizar --2.686-- con 58 días de demora media --64 en 2025--, y las mamografías se han situado en 696 pruebas pendientes --405--con un plazo de espera de 62 días --49--.