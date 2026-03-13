Llamas pide castigar la corrupción y gestión de los incendios de Mañueco, "el lápiz menos afilado del estuche"

(I-D) La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero; el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 13 Mar. (EUROA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha pedido esta tarde un voto de castigo en las urnas contra el aspirante del PP, Alfonso Fernández Mañueco, por la "gestión criminal" de los incendios forestales del pasado verano y la "corrupción sistémica" de una formación que, a su juicio, lleva estas prácticas en su "ADN" y está liderado por el "lápiz menos afilado del estuche".

En el acto de cierre de campaña de Podemos celebrado esta tarde en el Centro Cívico Esgueva de la capital vallisoletana, en un acto que ha contado con la participación, entre otros, de la secretaria general, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero, el aspirante por esta formación a presidir el Ejecutivo autonómico ha aprovechado precisamente para destacar la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por "la corrupción mediática que el PP ha perpetrado en los medios de comunicación de esta tierra".

En este contexto, el candidato, en declaraciones recogidas por Europa Press, también se ha mostrado orgulloso de haber llevado al Ejecutivo regional ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la gestión "negligente" de los incendios en la última campaña, así como por la denuncia ante la Fiscalía de Palencia contra la edil que se asignó una vivienda pública, ámbito en el que también ha hecho referencia al presunto caso de corrupción en el Plan Parcial Villa del Prado, también calificada 'Villagaviota', donde personas afines al PP vieron cómo se les adjudicaban viviendas de protección que ahora se pretenden descalificar con el objetivo de incrementar el 'pelotazo'. "La vivienda es un derecho, no un negocio", ha recriminado.

A lo largo de su alocución, Llamas ha expresado igualmente un mensaje claro y conciso de no a la guerra' y que su candidatura ha sido la única que se ha opuesto frontalmente al conflicto internacional tras presentar un recurso para paralizar los 'drones kamikazes' que el PP de Mañueco y el Gobierno nacional del PSOE quieren impulsar en Castilla y León, con el apoyo de una empresa emiratí que "vulnera los derechos humanos".

PRIMERA LEY LGTB EN CYL

Respecto a las políticas sociales, el aspirante de Podemos ha lamentado que el colectivo LGTBI sea "invisibilizado" en los debates electorales y se ha comprometido a sacar adelante la primera Ley de Derechos para este colectivo en Castilla y León.

También ha censurado el "negacionismo" de la violencia machista por parte de PP y Vox, tras los recientes crímenes cometidos en la provincia de Burgos, y ha advertido de que esta actitud "mata" y pone en peligro la democracia, además de recriminar la normalización de la "violencia política", relatando que él mismo sufrió amenazas y la difusión de sus horarios laborales en redes sociales durante la precampaña. En este sentido, ha agradecido a las dirigentes nacionales de su partido que "pongan siempre el cuerpo" ante estos ataques.

Finalmente, Llamas ha defendido sus propuestas en materia de vivienda, que incluyen la intervención del mercado para frenar la subida del 70 por ciento en los alquileres y el incremento de las ayudas. También ha abogado por la "desprivatización" de servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia.

El candidato ha concluido mostrándose "orgulloso" de un trabajo colectivo que, según ha mantenido, ofrece respuestas a todos los problemas estructurales de la autonomía.

