Montero acusa a Mañueco de "condenar a muerte" al mundo rural y pide el voto para Podemos: "Queremos cambiar cosas"

La eurodiputada Irene Montero durante el cierre de campaña en Valladolid. - CLAUDIA ALBA - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha acusado al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, de "condenar a muerte" al mundo rural por su política de "recortes de los servicios sociales" y ha pedido el voto para el candidato de su formación, Miguel Ángel Llamas, al ser un político que "si quiere cambiar cosas".

En el acto de cierre de campaña de la coalición Podemos-Alianza Verde en Valladolid, y en el que también han participado, entre otros, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, el candidato Miguel Ángel Llamas o el secretario de Organización, Pablo Fernández, Montero ha lamentado que en un comunidad como Castilla y León, con "el 80 por ciento del territorio rural" hacer "recortes" en los servicios públicos "no es solo una decisión política, es una condena a muerte del territorio".

"Los servicios públicos son las venas que hacen que esté vivo el territorio y que la gente pueda vivir. Son las venas por las que circula la sangre y por las que se puede bombear la sangre desde la administración, desde las instituciones, que mantienen vivos los pueblos. Y por eso, recortar en servicios públicos, por eso le decimos 'Demoliciones Mañueco', es una condena a muerte", ha argumentado.

La dirigente de la formación morada ha advertido de que quien pierde es el ciudadano y, sobre todo, las "mujeres" porque tienen que renunciar a sus "sueños y vidas" para ocuparse de los "cuidados que debería de proveer la Administración".

"Por eso le llamamos Demoliciones Mañueco y ellos quieren que Castilla y León sea una tierra de sacrificio, con macrogranjas, con plantas de biogás, con fotovoltaicas y además subiendo el precio de la vivienda en Valladolid y en Segovia porque quieren que se queden los negocios y les da igual que la gente se vaya con tal de que los negocios puedan quedarse aquí y ellos puedan beneficiarse", ha abundado.

De ahí, que la 'número dos' de Podemos haya apelado al cambio y llevar a las instituciones a gente que esté dispuesta a que "eso suceda" porque, a su juicio, el voto al PP, PSOE y Vox, "aunque digan cosas diferentes", es un voto para "que nada se refuerce", para que no se abran "más escuelas rurales, el hospital de Segovia" y "todo siga igual".

En ese punto, ha reivindicado el papel del partido en las Cortes y del exprocurador Pablo Fernández, "el mejor parlamentario que ha tenido Castilla y León, y que ha trabajado para que las cosas "cambien". "Ha conseguido aprobar la única ley en toda la democracia impulsada por la oposición. Eso es hacer que las cosas cambien, sin poner excusas", ha recordado para poner el foco en el actual candidato, Miguel Ángel Llamas, que está dispuesto a continuar con este trabajo.

NO A LA GUERRA

Montero ha virado su discurso para centrarse en una defensa "real y necesaria" del 'No a la guerra'. La eurodiputada ha reclamado "llegar hasta el final" a Pedro Sánchez y convertir este lema en "Boletín Oficial del Estado".

Aunque ha reconocido que "no es fácil", ha defendido que España salga de la OTAN, una alianza que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a utilizar para desplegar su "poder por el mundo". "Y Pedro Sánchez sabe que, lo queramos o no, si seguimos en la OTAN, estamos haciendo la guerra. Que si no controlamos el precio de los alimentos, de la energía, que si no ponemos transporte gratuito no va a haber nada que pare esa subida de precios", ha continuado.

En este contexto, ha ironizado sobre los "patriotas de pulseras y banderas", escondidos y "poniéndose del lado" de Trump, por lo que, ha concluido, ha hecho un llamamiento a defender a los españoles con los instrumentos que da la "democracia". "Bajar un 40 por ciento los alquileres; tope al precio del gas, al precio de la energía, al precio de los alimentos, transporte público gratuito... porque eso es ser patriota, defender a la gente de las consecuencias de las guerras y los bombardeos ilegales de Trump".

