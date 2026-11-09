Las lluvias inundan varias viviendas en Candelario, Castillejo y Villamayor (Salamanca)

SALAMANCA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias caídas en las últimas horas en la provincia de Salmanca ha provocado inundaciones de viviendas en las localidades de Candelario, Castillejo de Martín Viejo y Villamayor.

Según informa el 1-1-2, no se han producido daños personales. En todos los casos se ha informado a la Guardia Civil (COS) de Salamanca y a los bomberos de la Diputación.

Hay que recordar que el Sistema Central y el Sur de Salamanca están en aviso amarillo con posibilidad de precipitación acumulada de 60 litros por metro cuadrado en doce horas. Durante el episodio, los acumulados pueden alcanzar los 200 litros por metro cuadrado.