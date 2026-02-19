Las lluvias mantienen cortadas diez carreteras en seis provincias de CyL

VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias mantienen cortadas por inundación un total de diez carreteras en las provincias de Burgos, León, Zamora, Salamanca, Palencia y Soria, en la Comunidad de Castilla y León.

En concreto, se encuentran cortadas las carreteras LE-114 en La Nora del Río y LE-5238 en Peñalba de Santiago, en la provincia de León; ZA-P-2102 en Monte la Reina (Zamora) y las carreteras SO-P-4004 y SO-P-4009 en Langa de Duero, SO-P-4228 en Navapalos y SO-P-6007 en Garray (Soria).

Asimismo, están afectadas la N-232 en Valdenoceda (Burgos), la CV-BE-2 en Candelario (Salamanca) y la PP-9832 en Perales (Palencia).