Las lluvias provocan desbordamientos e incidencias en la provincia de Ávila, donde el aviso se eleva a naranja

ÁVILA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las intensas lluvias provocan este domingo desbordamientos de cauces e incidencias en la provincia de Ávila, donde el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por estas precipitaciones se ha elevado a naranja (riesgo importante).

Las localidades de Casavieja, Mombeltrán y El Barraco están entre las más afectadas por las incidencias producidas por la situación, como deslizamientos de tierra y desbordamientos, según ha informado Protección Civil Castilla y León.

El río Alberche se ha desbordado a su paso por distintas localidades, mientras también se ha podido ver como el agua de las precipitaciones discurre en distintas localidades con arrastre de cenizas del incendio forestal de Burgohondo que afectó a la provincia este verano.

Ávila ya se encontraba en aviso amarillo por lluvias y tormentas, si bien la Aemet ha elevado a naranja la alerta por lluvias en la zona sur de la provincia, donde es posible que haya 30 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en una hora.

Además, Castilla y León se encuentra en alerta por lluvias y tormentas declarada por la Agencia de Protección Civil y Emergencias.