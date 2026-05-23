Las lluvias y tormentas mantendrán este domingo en aviso a las provincias de León, Burgos, Palencia y Zamora

VALLADOLID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Los avisos meteorológicos de riesgo por lluvias y tormentas se mantendrán activos este domingo, 24 de mayo, en las provincias de León, Burgos, Palencia y Zamora, según la previsión de la Agencia Española de Metorología (Aemet).

En concreto, se trata de avisos de peligro bajo (amarillo), que se activarán a las 14.00 horas del domingo hasta la medianoche.

En las provincias de León, Burgos y Palencia, se avisa de tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en zonas de meseta, mientras que en las zonas de cordillera cantábrica se suma un segundo aviso amarillo por lluvias, con precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora, aunque de manera dispersa.

Por otra parte, en Sanabria (Zamora) y en la meseta de esta provincia se esperan tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en la misma franja horaria.