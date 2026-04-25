Las lluvias y tormentas mantendrán este domingo en aviso a siete provincias de CyL

Las lluvias y tormentas pondrán este domingo en aviso a siete provincias de CyL - AEMET

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y tormentas pondrán este domingo, 26 de abril, en aviso amarillo a siete provincias de Castilla y León, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, habrá avisos por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado (mm) en una hora entre las 15.00 y las 21.59 horas en la cordillera Cantábrica de León y Palencia, así como en la meseta de ambas provincias y a la zona de Sanabria (Zamora).

Además, la Aemet ha activado avisos por tormentas que podrán ir acompañadas de rachas, granizo y ocasionalmente chubascos fuertes entre las 15.00 y las 21.59 horas en la meseta de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, así como en la cordillera Cantábrica de León y Palencia y en Sanabra (Zamora).

En líneas generales, en la jornada del domingo se prevé un cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna, y chubascos débiles o localmente moderados, que pueden ir acompañados de tormenta, principalmente en el cuadrante noroeste, sin descartar bancos de niebla matinales, sobre todo en el tercio sur.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios o irán en ligero descenso, y las máximas en ligero ascenso, con viento del norte y noreste, flojo en general, con algunas rachas fuertes en zonas de tormenta.