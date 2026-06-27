Las lluvias y tormentas pondrán este domingo en aviso naranja a Soria y en amarillo a Burgos y Segovia - AEMET

VALLADOLID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y tormentas pondrán este domingo, 28 de junio, en aviso naranja (peligro importante) a Soria y en amarillo a Burgos y Segovia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

El aviso naranja estará activo entre las 13.00 y las 21.59 horas en la zona Ibérica de la provincia de Soria, donde se prevén lluvias que podrían dejar hasta 30 litros por metro cuadrado (mm) en una hora y tormentas acompañadas de granizo, con rachas fuerte o muy fuertes de viento, además de chubascos locamente fuertes.

Por su parte, los avisos de nivel amarillo se centrarán en el norte de Burgos, en el Condado de Treviño, en el sistema central de Segovia y en la meseta de Soria, donde se esperan tormentas que podráin ir acompañadas de granizo y chubascos localmente fuertes.

En general, en la jornada del domingo predominarán los intervalos nubosos en la mitad este y tercio norte de la Comunidad, con probabilidad de chubascos y tormentas, sobre todo en el tercio oriental, donde podrán ser localmente fuertes y con granizo.

En el resto predominarán los cielos poco nubosos con nubes de evolución diurna, sin descartar algún chusbasco o tormenta ocasionales.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, menos las máximas en el extremo nororiental, que descenderán moderada o notablemente. Predominará el viento del oeste y nordeste, más intenso en zonas de tormenta, donde no se descartan rachas fuertes o muy fuertes.