Lobo responde a Pollán por cargar contra los sindicatos: "Si alguien puede hablar de parasitar las instituciones, es él"

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha respondido al candidato de Vox a la Junta, Carlos Pollán, por cargar contra los sindicatos y le ha señalado como el "máximo exponente" de "parasitar instituciones" en la Comunidad.

"Si alguien puede hablar de parasitar instituciones, precisamente es el patriota Pollán", ha manifestado Lobo en declaraciones recogidas por Europa Press en una atención a medios en el marco de la jornada 'Combatir la extrema derecha y sus mensajes desde el ámbito sindical'. Lobo ha respondido así a declaraciones del candidato de Vox realizadas el pasado lunes.

En este sentido, el secretario general de UGT en la Comunidad ha indicado que Pollán "no tiene más mérito" que "haber llevado a la bancarrota" al club de balonmano leonés Ademar, que bajo su dirección "pasó de unas cuentas saneadas a la bancarrota".

Asimismo, ha recordado que Vox abandonó el gobierno de coalición en la Junta mientras "Pollán se quedó en su silla en las Cortes de Castilla y León", con "120.000 euros al año, chófer, asesores y jefe de prensa".

"Este candidato, Pollán, es el que cuesta a las arcas públicas en torno a un millón de euros, con lo cual, para hablar de parasitar las instituciones, es el máximo exponente que tenemos en nuestra comunidad autónoma", ha concluido.