Lobo (UGT) avisa de que el mercado laboral emite señales de "alerta" y pide un clima de concertación tras el 15M

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, a la derecha junto al presidente nacional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha advertido de que el mercado laboral en la Comunidad emite señales para "estar alerta" como se refleja en los datos del paro del mes de febrero y ha reclamado que en un futuro "inmediato", tras las elecciones del 15 de marzo, haya un clima de concertación y entendimiento y en ningún caso por la "confrontación" y las políticas "reaccionarias y extremistas".

Lobo, en una rueda de prensa junto al presidente nacional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, se ha referido así a los datos del paro, que reflejan que el número de parados inscritos en las oficinas de Empleo de Castilla y León aumentó en 742 personas en febrero y la cifra de desempleados en la Comunidad se situó en 104.718 (109.939 hace un año), y que ha destacado que supone un aumento "más acusado" que el conjunto de la media.

El secretario autonómico de UGT ha incidido en que el incremento de parados se centra sobre todo en el ámbito del sector servicios y además se siguen acusan "déficits estructurales" que se arrastran en la región desde "hace tiempo".

En concreto, ha señalado una mayor contratación temporal que el resto de la media nacional, 5 puntos más, un aumento del desempleo que ha asegurado que "sobre todo" obedece al incremento de mujeres trabajadoras que forman parte de las cifras del desempleo, ya que el 87 por ciento del incremento se centra en ellas, peor además se arrastra "el déficit estructural de parados de larga duración", que supone cuatro de cada diez desempleados. A esto ha sumado la cobertura de prestaciones, que en Castilla y León es cinco puntos inferior a la media nacional.

"Este mes de febrero arroja en Castilla y León un mercado laboral que emite señales, al menos para estar en alerta", ha asegurado Óscar Lobo, quien ha explicado que Castilla y León tiene asentada su economía fundamentalmente en el consumo y la demanda interna, por lo que "todo aquello que ayude a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores redunda en ese consumo y esa demanda interna" como el incremento de las pensiones en más de 276 millones para el ámbito de Castilla y León o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que es "una palanca", pero ha reclamado también "actualizar y mejorar" el poder adquisitivo en el ámbito de la negociación colectiva.

El responsable sindical considera que las políticas activas de empleo tienen que ser una "herramienta fundamental" para abordar estos déficits estructurales y ha recordado que en la Comunidad se cuenta con una "seña de identidad" como es la concertación, el Diálogo Social.

Por ello, aunque en campaña electoral "toda herramienta pública va a sufrir un escenario de parálisis", Lobo ha asegurado que UGT tiene "muy claro" que en el "futuro inmediato" y, ante las señales de alerta, tiene que pasar "por un clima de concertación de propuestas, de entendimiento" y "bajo ningún concepto" por la "confrontación y lo que no puede pasar son por las políticas reaccionarias y extremistas" que considera que van "en el lado contrario" de defender el problema del desempleo de los trabajadores de Castilla y León, especialmente de las mujeres y de los parados de larga duración.