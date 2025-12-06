Localizadas cuatro persona desorientadas en zonas rurales de Burgos y Valladolid

Agentes del Seprona. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil y medioambientales de la Junta han localizado esta tarde a cuatro personas que se habían desorientado cuando paseaban por distintas zonas, una de las parejas mientras se hallaba en un monte de Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y otra en el Valle de Mena, en la provincia de Burgos, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El primero de los rescates se ha producido después de las 15.34 horas, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León recibía una llamada de una pareja, un varón de 80 años y una mujer de 76 años, que se había extraviado en una zona de monte de Quintanilla mientras recolectaba setas, sin que necesite de asistencia sanitaria.

Llamaron desde una zona con escasa cobertura de telefonía móvil, lo que suponía no disponer de la suficiente precisión en la posición del teléfono que proporciona el sistema AML.

De la gestión del incidente, se ha encargado el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, que se ha mantenido en contacto con las personas extraviadas y ha proporcionado información actualizada tanto a la Guardia Civil como al centro provincial de mando de Medio Ambiente de Valladolid.

En la búsqueda, han participado agentes de la Guardia Civil y medioambientales de la Junta de Castilla y León, tres de los cuales han conseguido localizar a la pareja pasadas las 16.40 horas en el monte Carrascal, al este de Quintanilla de Onésimo.

Ambas personas se encontraban ilesas y han sido trasladadas en el vehículo oficial de Medio Ambiente hasta el lugar en el que tienen estacionado su vehículo particular.

La segunda de las búsquedas se iniciaba cuando a las 16.17 horas se recibía otra llamada en el 112 efectuada también por una pareja, varón y mujer, que se encontraba desorientado en una zona de montaña en Nava de Ordunte, en el término municipal de Valle de Mena (Burgos).

Explicaron que trataban de ascender al monte Coliza y a causa de las condiciones meteorológicas desfavorables habían perdido la ruta y desconocían cómo regresar al punto de inicio.

Avisaron a la Guardia Civil de Burgos y al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, que se ha encargado de gestionar el incidente.

Los técnicos del centro coordinador les indicaron la ruta que habían de seguir hacia el pantano de Ordunte, obtuvieron la ubicación en tiempo real de ambas personas para poder monitorizar su movimiento sobre cartografía digital y, en comunicación telefónica con ellos, les redirigieron en una ocasión en la que habían perdido la senda.

Finalmente, poco antes de las 18.00 horas, ambas personas consiguieron establecer contacto con una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en el embalse de Ordunte, que les trasladó en su vehículo oficial hasta Valmaseda (Vizcaya), donde tenían estacionado su vehículo particular.