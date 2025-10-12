Localizado el varón de 96 años extraviado desde el sábado en Escuredo (León)

Puesto de Mando Avanzado del dispositivo de búsqueda del varón de 96 años que estaba extraviado en Escuredo (León) - 112 CYL

LEÓN, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El varón de 96 años extraviado desde el sábado 11 de octubre en Escuredo (León) ha sido localizado este domingo, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

En concreto, el varón ha sido localizado por un particular en la tarde de este domingo, tras lo que se le ha trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital de León.

El dispositivo de búsqueda, que estaba coordinado por el Centro Coordinador de Emergencia de la Junta y en el que participaban distintos medios, entre ellos la Unidad Fénix de Drones, ya se ha desactivado.