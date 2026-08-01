Localizado con vida un hombre de 72 años desaparecido durante tres días en Santiago de Aravalle (Ávila) - GUARDIA CIVIL

ÁVILA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado con vida a un hombre de 72 años, de nacionalidad china, que permanecía desaparecido desde el pasado 29 de julio en Santiago de Aravalle (Ávila), tras un dispositivo de búsqueda que se ha prolongado durante tres días, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El hombre, que se encontraba alojado en un campamento de la localidad junto a sus familiares y un grupo de unas cuarenta personas, padecía problemas de orientación, entre otros problemas de salud, circunstancias que incrementaban el riesgo para su integridad.

La desaparición fue comunicada en la mañana del 30 de julio al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de El Barco de Ávila, que activó de inmediato un amplio operativo coordinado desde un Puesto de Mando Avanzado instalado en el campamento.

Tras tres jornadas de búsqueda por zonas de difícil acceso con medios terrestres y aéreos, el desaparecido ha sido localizado este sábado por efectivos del GREIM de El Barco de Ávila, con el apoyo del helicóptero de la Guardia Civil con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), tendido en el suelo en las proximidades del cruce de la carretera N-110 con la vía de acceso a Gil García.

Una vez localizado, el hombre ha sido atendido por los servicios de emergencia y evacuado a un centro hospitalario debido a las quemaduras sufridas por las altas temperaturas tras permanecer durante muchas horas expuesto al sol, además de su delicado estado físico.

En el dispositivo han participado efectivos de los GREIM de El Barco de Ávila, Arenas de San Pedro y Navacerrada, junto con sus perros especializados en búsqueda de personas; los servicios aéreos de Madrid y León; el Equipo PEGASO; la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Ávila; la Unidad Cinológica de Zamora; patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Piedrahita; la Unidad Orgánica de Policía Judicial, así como efectivos de Protección Civil de El Barco de Ávila y Santa Cruz del Valle y numerosos voluntarios de localidades cercanas.

La Guardia Civil ha agradecido la colaboración de todos los participantes en un operativo cuya coordinación, ha destacado, ha resultado determinante para localizar con vida al desaparecido.