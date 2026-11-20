La actriz vallisoletana Lola Herrera (izq) junto a la ministra de Igualdad y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, durante un coloquio celebrado en la capital vallisoletana - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz vallisoletana Lola Herrera ha asegurado que España se "juega mucho" en las elecciones del próximo 29 de noviembre y ha llamado especialmente a las mujeres a acudir a las urnas para defender los derechos conquistados durante las últimas décadas, al advertir de que "si las cosas van como van ahora mismo pues se perderían" porque "los derechos se pierden muy fácil".

Así lo ha hecho la intérprete durante su participación en la capital vallisoletana en un coloquio junto a la ministra de Igualdad y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, donde ha vinculado la importancia de los próximos comicios con la evolución de los derechos de las mujeres y con la necesidad de conocer la historia reciente del país para valorar las conquistas alcanzadas durante la democracia.

La actriz, de 91 años, ha recordado las dificultades que vivieron las mujeres durante el franquismo y ha explicado que durante la dictadura no podía, entre otras cuestiones, firmar las notas de sus hijos ni incorporarlos a la Seguridad Social porque no era considerada cabeza de familia.

En este sentido, ha reivindicado el papel de la democracia como "la recuperación de los derechos" y ha destacado que su llegada fue "lo más importante" que experimentó en su vida.

En esta línea, la actriz vallisoletana ha subrayado la importancia de ejercer el voto de manera "consciente" y ha criticado a quienes acuden a las urnas sin conocer las opciones políticas. "Yo desprecio profundamente a la gente que vota sin saber lo que vota. La desprecio, totalmente", ha afirmado con rotundidad, antes de reclamar que cada ciudadano reflexione sobre "con quién se siente identificado y por qué razones" antes de depositar su papeleta.

Para la intérprete vallisoletana, no basta con decidir el voto de forma puntual, sino que es necesario analizar "de dónde viene uno", "a dónde va" y "dónde quiere ir", un punto en el que también ha situado esta reflexión en el contexto de las conquistas sociales y de igualdad alcanzadas desde la llegada de la democracia.

HISTORIA RECIENTE

Durante el coloquio, Herrera ha advertido también de que se ha producido una pérdida de conocimiento sobre la historia reciente y ha considerado que existe una "desinformación" sobre lo que está en juego en las elecciones del 29 de noviembre.

"Nos jugamos mucho, nos jugamos muchísimo, muchísimo", ha incidido, para expresar a renglón seguido su preocupación ante determinadas manifestaciones de reivindicación del franquismo que ha visto en televisión.

En concreto, ha asegurado que le genera "vergüenza" observar a jóvenes cantar el 'Cara al sol' y rendir homenaje a Franco, y ha atribuido parte de esta situación a que no se ha explicado suficientemente la historia reciente a las nuevas generaciones.

A este respecto, ha defendido que esta historia debería haberse enseñado en los colegios desde edades tempranas y haber adaptado el lenguaje a cada etapa educativa.

La actriz también ha advertido de los riesgos de una posible "involución" en materia de igualdad y ha señalado comportamientos de control hacia mujeres jóvenes que reproducen actitudes de otras épocas.

"Es muy peligroso que las chicas no tengan noticias de antes para no dar lugar a que atropellen su tiempo, su manera de vestir, su manera de estar", ha reflexionado en este sentido.

Herrera ha considerado que las mujeres han protagonizado "pasos de gigante" en las últimas décadas, aunque ha recordado que persisten desigualdades, entre ellas las salariales.

También ha explicado que en el mundo de la cultura y del espectáculo han existido situaciones de acoso que durante años se conocían dentro de la profesión, aunque ha señalado que personalmente no sufrió esa presión.