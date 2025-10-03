Lola Herrera llama a reflexionar ante "disparates" como el del 'síndrome post aborto' y avisa: "Retroceder es fácil"

Archivo - La actriz Lola Herrera durante una entrevista para Europa Press. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz vallisoletana Lola Herrera ha llamado a reflexionar ante "verdaderos disparates" como la iniciativa de Vox aprobada en el Ayuntamiento de Madrid sobre el 'síndrome post aborto', una propuesta contra las mujeres que demuestra que "avanzar cuesta mucho" y que "retroceder es mucho más fácil".

"Vivimos en un mundo donde todos los días salen tres o cuatro cosas, o cinco o seis, que son verdaderos disparates y no son ciertos", ha advertido Herrera, en declaraciones recogidas por Europa Press en la presentación en Valladolid de la obra 'Camino a la Meca'.

En este sentido, ha puesto en valor que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, haya reconocido que el 'síndrome post aborto' "no es una categoría científicamente reconocida", todo ello después de que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid haya aprobado la propuesta de Vox para informar sobre esos "efectos del aborto".

En relación con el hecho de que Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, con su portavoz, Irene Carvajal, quiere replicar esta propuesta en el Consistorio vallisoletano, ha afirmado que no le parece bien que en el Pleno de su ciudad se debata una propuesta en torno a un "bulo".

"Que se saquen de la manga lo que quieran y que la gente vote lo que quiera. Luego, tendrán que recular", ha advertido la vallisoletana, quien considera que es un momento "bastante difícil por esos bulos, exageraciones, faltas de respeto y lenguaje". "Me avergüenzo", ha aseverado.

Por su parte, Natalia Dicenta, actriz e hija de Herrera, ha criticado la "involución" que se plasma en iniciativas como la del 'síndrome post aborto'.

"Las mujeres nunca podemos relajarnos y pensar ya hemos conseguido esto y ya hemos conseguido lo otro, porque en cuanto nos demos la vuelta nos pisan la cabeza", ha censurado, para afear que ahora se utilice "la enfermedad" e "incluso el sucidio" para ir contra un derecho como el aborto. En este sentido, ha defendido que se blinde en la Constitución, como pretende hacer el Gobierno.