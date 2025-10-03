Lola Herrera vuelve al Calderón con 'Camino a la Meca': "Cuando conectas con un teatro lleno, no te quieres jubilar"

Lola Herrera, Carlos Olalla y Natalia Dicenta, elenco de 'Camino a la Meca', junto al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el director del Teatro Calderón, José María Esbec, en la presentación de la obra. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz Lola Herrera volverá a subirse a las tablas del Teatro Calderón de Valladolid, esta vez con la obra 'Camino a la Meca', que recala en la ciudad tras un "éxito rotundo" en Madrid que incita a la intérprete, de 91 años, a no querer jubilarse.

"Cuando puedes conectar con un teatro lleno y que pasen cosas ahí, unas cosas maravillosas, no te quieres jubilar nunca", ha manifestado la actriz vallisoletana en la presentación de la obra que se representará desde este viernes, 3 de octubre, hasta el domingo, día 5.

Dirigida por Claudio Tolcachir de la mano de Pentación Espectáculos, en 'Camino a la Meca' la intérprete se mete en la piel de Helen Martins, una excéntrica escultora sudafricana que existió en la vida real y en la que se inspira la obra escrita por Athol Fugard.

"Defender los derechos de una mujer es lo mejor que me puede pasar encima de un escenario", ha destacado Herrera respecto a este papel y la complicidad con el resto del elenco, Natalia Dicenta, quien interpreta a Elsa Barlow, otra "defensora de los derechos generales" como Martins, y Carlos Olalla, quien en la obra hace de "contrapeso" de ello al interpretar a un sacerdote de ideas "tradicionales".

Además de los derechos de las mujeres en un el contexto del apartheid en Sudáfrica, 'Camino a la Meca' también aborda el "desprecio hacia la vejez", una cuestión que, según Herrera, se sufre en la actualidad, muchas veces a partir de "casi el silencio".

"Es una cosa bastante terrible", ha apostillado al respecto, para incidir en que antes a los "mayores se les veneraba" y advertir de que ahora "nota que hay, en general, un desapego e imposibilidad de hacer vida en familia".

En este sentido, la actriz Natalia Dicenta, hija de Herrera, ha aseverado que están "orgullosas" de llevar esta propuesta al escenario y mostrar una historia sobre la importancia de la "libertad" y la sororidad entre mujeres.

En la misma línea, el actor Carlos Olalla ha explicado que con 'Camino a la Meca', basado en un texto que el ve como una "dicotomía entre religión y espiritualidad", se anima al espectador a "profundizar" en uno mismo.

Por su parte, el director del Teatro Calderón, José María Esbec, ha celebrado que su primera presentación en el espacio cultural sea en compañía de este electo y con una obra que llega tras haber obtenido éxito en Madrid.

Asimismo, ha resaltado que se trata de un texto de Fugard, autor recientemente fallecido que ha mirado de manera "muy inquisitoria" el apartheid en África, un tema "muy latente" en la obra.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha participado en la presentación de esta propuesta escénica con la que Lola Herrera vuelve a la ciudad. "Es un nuevo encuentro con su ciudad y sus vecinos", ha aplaudido el regidor, quien ha agradecido a la actriz "por su defensa de la libertad e independencia de la mujer".