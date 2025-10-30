La Lonja Agropecuaria de Segovia, declarada entidad oficial de referencia de Castilla y León para el ganado porcino

SEGOVIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha reconocido oficialmente a la Lonja Agropecuaria de Segovia como Lonja de Referencia de Castilla y León para el ganado porcino, según la resolución emitida por la Dirección General de la Industria y la Cadena Agroalimentarias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y firmada por su directora general, Cristina Frías Rivera.

El acuerdo será comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su inscripción en el Registro Nacional de Lonjas de Referencia y sus Asociaciones y convierte a la Lonja segoviana en una de las pocas entidades del país con esta distinción, que reafirma su referencia para fijar precios y cotizaciones del sector porcino en España.

La Federación Empresarial Segoviana (FES) es la entidad que acoge las sesiones semanales de la Lonja y el presidente de FES, Andrés Ortega, ha explicado que el reconocimiento era uno de los objetivos del equipo directivo, desde su integración en la Federación.

"Queríamos que la Lonja de Segovia se convirtiera en referente no solo regional, sino nacional, por su transparencia, rigor técnico y consenso entre las partes, y este paso confirma ese trabajo", ha declarado Ortega.

La Lonja Agropecuaria de Segovia, presidida por Juan Pedro Postigo, reúne cada jueves a los distintos agentes del sector, en un espacio de diálogo donde se fijan los precios de los principales productos agrarios.

"Esta distinción se debe al buen hacer y al trabajo serio y riguroso que venimos desempeñando, y nos ha permitido alcanzar el prestigio que buscábamos y que ahora reconoce oficialmente la Junta de Castilla y León", ha concluido Postigo.