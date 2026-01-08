López espera que haya acuerdo en torno al nuevo modelo de financiación autonómica con el que "ganan" todas las CCAA

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visita las instalaciones de una compañía en Mirande de Ebro (Burgos) - TOMÁS ALONSO - EUROPA PRESS

BURGOS, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que el Gobierno va a presentar un nuevo modelo de financiación autonómica con el que van a "ganar" todas las comunidades autónomas, con las que espera que haya un acuerdo, al tiempo que ha remarcado la importancia de que los recursos lleguen a los ciudadanos y "que no acaben en el negocio privado de unos pocos".

Lo ha hecho en declaraciones a los medios durante su visita a la plataforma logística Lookiero en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, donde ha subrayado que después de 13 años se va a renovar el modelo de financiación autonómica y van a "ganar todas las comunidades autónomas porque van a estar mejor financiadas".

A este respecto, ha detallado que en los últimos siete años las comunidades autónomas han recibido 300.000 millones de euros más que con el anterior Ejecutivo central, una cifra "contundente" aunque con el nuevo modelo se "mejorará aún más la financiación autonómica".

Precisamente, ha explicado que este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará el nuevo modelo de financiación autonómica, si bien ha señalado que todos estos recursos "no sirven para nada si al final van a los negocios privados de unos pocos".

Se trata de un modelo que posteriormente se acordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha sostenido el ministro, para después insistir en la importancia de que lso recursos lleguen a los ciudadanos a través de mejoras en la sanidad, de reducción de listas de espera, mejoras de servicios públicos y ayudas para la construcción de vivienda.

Por todo ello, ha aseverado que el Ejecutivo central presentará este modelo y se espera que haya un acuerdo para renovar la financiación autonómica, un punto en el que ha lamentado "desconocer" el modelo del PP en esta materia.

"Este gobierno va a mejorar la financiación autonómica tras de 13 años de un modelo caducado y sin conocer todavía cuál es la opinión de la oposición, ya que no conocemos cuál es el modelo del PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, se ha negado a ir a una reunión con el jefe del Ejecutivo central para conocer su modelo de financiación", ha expresado.