López lamenta la deriva de Junts que "le acerca más a la ultraderecha que a los catalanes"

Patxi López, junto a la candidatura a las Cortes del PSOE de Segovia. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha lamentado la "deriva" de Junts al considerar que está "más cerca de la derecha y la ultraderecha que de los catalanes", al tiempo que ha advertido de que hay partidos políticos "que en lugar de defender a la gente solo tienen una obsesión que es ver como maltrata a Pedro Sánchez".

En un encuentro en Segovia con los integrantes de la candidatura a las Cortes del PSOE por esta provincia, el dirigente socialista se ha referido a la votación en el Congreso del escudo social para lamentar la "deriva" que a su juicio tiene Junts que, en sus palabras, les "acerca más a la derecha y a la ultra derecha que a los catalanes".

Patxi López ha rechazado que el que se haya tumbado este nuevo decreto suponga "una derrota del Gobierno". "Es la derrota de la gente, de quien necesita de la política para tener una vida digna", ha abundado para reprochar, por último, a esos partidos políticos "que en lugar de defender a la gente solo tienen una obsesión, ver como se maltrata a Pedro Sánchez". "Bueno, pues eso no es política, eso es otra cosa", ha finalizado.