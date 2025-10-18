La Lotería Nacional deja parte de un primer premio en Salamanca y de un segundo en Benavente (Zamora)

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 18 de octubre, ha dejado parte de un primer premio, que ha recaído en el número 70.504 y ha repartido 600.000 euros, en Salamanca capital, y de un segundo, que ha repartido 120.000 euros al 02.133, en la localidad zamorana de Benavente.
En concreto, el número del primer premio se ha sido consignado en el Despacho receptor 64.615 de Salamanca, situado en la calle San Pablo, 6, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado a través de un comunicado recogido por Europa Press.
Por su parte, el billete con las cifras ganadoras del segundo premio ha sido consignado en la Administración de Loterías número 2 de Benavente, ubicada en Avenida Ferial, 52. Los reintegros del sorteo han sido para los números 4, 7 y 5.