La Lotería Nacional deja parte de un tercer premio en Guardo (Palencia)

PALENCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'Sorteo Extraordinario de La Cultura' de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 8 de noviembre, ha dejado parte de un tercer premio, que ha correspondido al número 50.163 y ha repartido 150.000 euros, en la localidad palentina de Guardo, según informa Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

En concreto, se ha vendido en la Administración de Loterías número 3 de Guardo, ubicada en la avenida de Asturias, 28. Por su parte, el reintegro es para los números 0, 9 y 1.